Francisco Kaminski niega supuesta deuda a Julio César Rodríguez tras rumores sobre el tema

Nuevamente el tema de las deudas que mantendría Francisco Kaminski ha reflotado durante la jornada de este martes. No sólo aquella ya consabida suma de dinero expuesta por su exmujer, Carla Jara, pues ahora se rumorea que el animador televisivo tendría pendiente saldar dinero con Julio César Rodríguez.

En el porgrama “Zona de Estrellas” fue uno de los tópicos abordados. “A propósito de la situación económica de Francisco Kaminski, que es algo que se ha especulado bastante. ¿Ustedes se acuerdan que Francisco tuvo un programa en el canal VIVE? ¿Quién arrienda los espacios en VIVE…?”, planteó Mario Velasco.

Claudia Schmitd contestó la pregunta y sindicó al periodista de Chilevisión. “Lo que yo entiendo es que Kaminski quedó debiendo plata en Canal VIVE, una deuda que puede ascender entre los doce y trece millones de pesos”, precisó el conductor del espacio de Zona Latina. Justamente acerca de este rumor, este martes la actual pareja de Camila Andrade fue consultado por el panel de “Que te lo digo”.

Kaminski desmiente rumores

Los periodistas del espacio de farándula se comunicaron con Kaminski para conocer su versión, mediante mensajes de WhatsApp. Al respecto, el rostro de La Red negó mantener una deuda con el líder de “Contigo en la Mañana”.

Asimismo, desde el panel le preguntaron acerca del eventual cese de funciones en Radio Corazón, así como sobre un supuesto préstamo que le habría solicitado al radio controlador de la emisora, temas de los cuales también se ha especulado recientemente.

De partida, el ortora conductor de “Sígueme y te sigo” indicó que su ausencia en la radio se debió a un problema de salud, desmintiendo la desvinculación. “Hoy no fui porque estoy con fiebre”, aclaró.

Respecto del dinero que le adeudaría al comunicador de CHV, quien por este motivo habría sido “muy rudo” al entrevistarlo en “Podemos Hablar”, Francisco Kaminski manifestó que “a Julio no le debo un peso, es su trabajo y no tiene nada que ver. No hay deuda con Julio César”.

Finalmente, el locutor radial negó que le hubiese solicitado un préstamo al radio controlador de la emisora.