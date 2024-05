Matías Oviedo se refiere a querella en contra de Cristián Campos: “Hay que ser prudentes”

A raíz de que muchos actores han sido consultados acerca de su postura sobre la querella que enfrenta Cristián Campos, esta vez fue el turno de Matías Oviedo. Ambos intérpretes coincidieron en el elenco de “Verdades Ocultas”, la exitosa teleserie diurna de Mega.

Cabe recordar que en marzo de este año, la psicóloga Raffaella di Girolamo, hija de la anterior señora de Campos (Claudia di Girolamo), dio a conocer la acción legal, mediante la Fundación para la Confianza. La profesional de la salud mental acusa que el actor, durante el tiempo que fue pareja de su madre, la agredió sexualmente, siendo ella en ese período menor de edad.

Dado este escenario, artistas como Carolina Arregui y Willy Semler han manifestado su apoyo al colega. En el programa “Todo va a estar bien”, por las pantalles de Vía X, quisieron saber la opinión de Oviedo al respecto.

“No por una acusación va a ser altiro culpable”

“No soy muy cercano a él. Prefiero no emitir comentarios. Es un tema súper ‘peliagudo’ y cada uno tiene su versión, y no soy yo el que dirá cuál es la verdadera”, aclaró de entrada Matías.

“Es un tema muy difícil y uno no tiene mucho ‘pito que tocar’'”, explicó el intérprete.

No obstante, Eduardo de la Iglesia conductor del espacio televisivo, le consultó por supuestos motivos de la ausencia de una condena tranversal de parte de la opinión pública.

“No creo que haya que hacer una condena inmediata, sin todavía haberse hecho un juicio. No por una acusación va a ser altiro culpable. Entonces, hay que esperar y ser prudentes”, consideró Oviedo.

Cabe señalar que a fines de abril Cristián Campos entregó su versión acerca de las acusaciones de quien fue su hijastra, mediante una extensa entrevista concedida a La Tercera.

El protagonista de “Marparaíso” señaló que desde hace 14 años Raffaella viene amenzándolo a él y su actual entorno íntimo con la presentación de la demanda, aseverando que le va a arruinar la vida. Asimismo, Campos aseguró que nunca abusó de la hija de Claudia di Girolamo ni lo haría con ninguna persona, desconociendo los motivos reales de la psicóloga para imputarle tales vejámenes.