“Me iba a arruinar la vida”: Cristián Campos reveló amenazas de parte de Raffaela di Girolamo, quien lo acusó de abuso sexual infantil

Después de varias semanas, Cristián Campos alzó la voz tras recibir una denuncia en contra por parte de Raffaela di Girolamo, quien lo acusa de abuso sexual infantil.

Cabe recordar que fue el pasado 26 de marzo cuando la Fundación para la Confianza dio a conocer que presentaron una querella en contra del actor.

El comunicado detalla los atroces eventos que Raffaella habría enfrentado durante su adolescencia, cuando era menor de edad, alegando que el abuso sexual por parte de su expadrasto comenzó a los 13 años y se prolongó hasta los 16 o 17 años, mientras él formaba parte de la familia y era padre de sus hermanos tras mantener una relación con Claudia di Girolamo.

Ahora, el intérprete dio a conocer su versión en una entrevista con La Tercera, en donde aseguró que ha recibido amenazas de parte de la supuesta víctima.

En primera instancia, Campos reveló que en ningún momento fue notificado de la denuncia: “El abogado Hermosilla dijo en alguna declaración que la Fundación para la Confianza me había avisado oficialmente hacía un mes de esta demanda y eso no fue así. No tuve ninguna información oficial ni extraoficial, pero sí mi mujer (la actriz María José Prieto) y yo sabíamos de esta situación hace mucho tiempo, desde que nos casamos”.

Asimismo, reveló que hace más de una década que comenzó la situación: “Hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida. Y de ahí para adelante ha sido una cadena de 14 años de amenazas por distintos medios, por WhatsApp, por correos, por llamados telefónicos, todos muy agresivos, todos muy violentos, anunciándome que iba a hacer una denuncia por este supuesto abuso sexual que habría ocurrido 20 años atrás. Entonces sí, es como la crónica de una demanda anunciada. Esto (la amenaza de una denuncia por supuesto abuso sexual) no solo lo supimos hace un mes, sino que lo hemos sufrido hace 14 años”.

¿Cómo inició todo?

Cuando Cristián ya había armado su familia con María José Prieto, comenzó la intimidación de parte de la hija de Claudia di Girolamo.

“Yo estaba grabando una película en el norte, una película sobre los mineros, Los 33, pero una versión española que no vio nadie. Estaba yo ahí en la noche grabando y me llama Raffaella. Y yo le digo “¿Raffa?”, y me dice: “Te llamo porque tuve un flashback y descubrí que yo también fui abusada por mi padrastro”. El padrastro era yo. Yo grabando en el norte, muerto de frío, en el desierto, en la noche, ella diciéndome esto, yo la verdad es que no entendí, no me hice cargo del asunto. Le pregunté que a qué se refería, si estaba hablando en serio, que cómo, que cuándo, de qué estaba hablando, qué es lo que era un flashback”.

“Ella está muy alterada y me dice que... no me da ninguna explicación y en cambio me dice que me va a cagar la vida, con esas palabras, y corta. Y ahí empieza una cadena de mensajes de ella hacia mí amenazándome por WhatsApp, que me va a denunciar, me escribe unos correos tremendos, me llama por teléfono cuando yo estoy comprando con mi hija en el mall para prohibirme que vaya a la playa, para prohibirme ir al teatro cuando ella va al teatro. Una serie de agresiones que yo no sé mucho cómo manejar, porque desde el momento en que ella descubre con su flashback que fue abusada, no me denuncia ni le advierte a nadie, ni a su madre, ni a su hermano, ni a nadie, sino que se dedica a amenazarme con estos mensajes, que a mí me tienen sumamente inquieto, porque yo estoy absolutamente seguro de que no participé en esos flashbacks o como sea que se llamen”, expuso el actor en el diálogo con el medio.

La defensa de Campos

Acto seguido, el intérprete se defendió y aseguró que en ningún momento hizo algo indebido en contra de la hija de su expareja, Claudia di Girolamo.

“Estoy seguro de que jamás hice algo, ni siquiera parecido que pudiera ser interpretado como eso. Pero estoy casado, en una situación con una hija chica que está entrando al colegio, y yo digo ‘si esta señorita de pronto levanta la mano y denuncia, la tendencia social era creerle a la supuesta víctima’. Entonces... y yo tampoco reacciono, y le digo a mi mujer ‘compremos algo de tiempo, esperemos que nuestra hija crezca, cuando esté en condiciones de nosotros explicarle de qué se trata de esto, lo hablamos y lo abrimos, y eventualmente hacemos una contrademanda, porque esto ya era extorsión’.

Según las palabras de Campos, la intimidación llegó a otro nivel: “De las amenazas privadas pasamos a otra modalidad que yo de repente descubro. Estoy grabando una teleserie y descubro por comentarios del elenco que la Raffaella está esparciendo rumores públicos en mi lugar de trabajo de que me va a demandar por abuso”.

Este hecho habría ocurrido mientras él trabajaba en “Verdades Ocultas”, teleserie de Mega, en donde todos su compañeros sabían la situación de la psicóloga y que eso lo llevó a perder oportunidades laborales.

“Las productoras, las maquilladoras, sabían este asunto. Ustedes saben que después de la pandemia costó mucho encontrar trabajo, esta teleserie nos había salvado ya un par de años y me prometen seguirme contratando en los próximos proyectos. Pero de pronto me doy cuenta de que no hay más proyectos para mí. Las marcas que yo representaba me quitan su representación sin ninguna explicación. Productoras audiovisuales con las que yo había trabajado muy bien, y que habían quedado también de incluirme en próximos elencos, dejan de contestarme los llamados”, rememoró Cristián Campos.