“¡No me vengas a tocar, ordinaria!”: La intensa pelea entre Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel en “¿Ganar o Servir?”

Tras varios días de tensión, Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel finalmente tuvieron un duro e intenso enfrentamiento en el reality “¿Ganar o Servir?”.

Cabe recordar que hace varias semanas las particpantes del encierro de Canal 13 se encuentran como rivales, de hecho, durante esta semana transmitieron otra pelea donde la española encara a la exanimadora de TV por estar coqueteando con Austin Palao, el interés romántico de Gala Caldirola, su supuesta amiga.

“La única desleal eres tú, que le quieres robar el marido, invitándolo desesperada a sus aposentos, a tu cama para que duerma contigo, y además recibes un rechazo. ¡Amigas como tú, ojalá una amiga como tú... no una, sino tres“, le gritó Oriana irónicamente a la exZona Latina en aquella ocasión.

La nueva discusión

Ahora, en el adelanto del programa se ve como la española con la chilena se enfretarán nuevamente luego de que Marzoli se convirtiera en la servienta de Faloon.

Luego de que “Soberanos” perdiera ante “Resistencia” , la chica reality después tuvo la misión de darle un baño que determinó en un fuerte cruce.

“No me sostengas”, le pedía Larraguibel mientras la otra intentaba lavarle los pies.

Tras escuchas las instrucciones de la patrona, Oriana se levantó, la apuntó con el dedo y le lanzó: “No me pegues; a mí patadas no me des. ¡No me vengas a tocar, ordinaria!”. Mientras tanto, Faloon se puso de pie y le dijo “eres una mentirosa”, y le recordó su rol como sirvienta comentando que “vas a a tener que hacer toda esta semana lo que yo te ordene”.

Por su parte, Fran Maira intervino en la discusión, asegurando que la exYingo “igual anda buscando” el conflicto. A lo que Faloon la hizo callar.

Este hecho causó la furia de la exGran Hermano, quien le paró los carros inmediatamente: “¡No me hagas callar! ¡Qué te has imaginado! ¡Ubícate! ¿La reina? ¿Eres leyenda? ¡Ridícula!”, le respondió.