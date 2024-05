“Si no fuera por mí no tendría radicación en Chile”: “Tatón” reacciona a las acusaciones de maltrato psicológico de su expareja, Kelly Montaño

Hace solamente un par de días que Alberto “Tatón” Púrpura dio a conocer que terminó su relación con la modelo Kelly Montaño, esto luego de una grave acusación en su contra.

En una conversación con FMDOS, el empresario aseguró si bien que se encontraba dolido por el quiebre puesto que fueron cinco años en pareja, su romance nunca se comparó con el que tuvo con Camila Recabarren.

“Si te soy sincero yo nunca estuve enamorado de Kelly, la quise mucho pero desde que terminé con Camila Recabarren yo nunca más me volví a enamorar ni a tener pareja”, confesó el argentino en la entrevista.

Asimismo, “Tatón” comentó cómo inició su romance con la actual participante de “¿Ganar o Servir?” y qué fue lo que conquistó su corazón.

“Ella me llevó a vivir a su casa, cuando llegué me presentó a sus papás y la mamá me dijo ‘este es su dormitorio con Camila’, solo una mujer enamorada hace eso”, señaló.

Cabe recordar que mantuvieron un romance tras conocerse en La Serena, esto cuando la exMiss Chile tenía apenas 18 años y terminaron en octubre del 2012.

Acusaciones en su contra

De pasada, el empresario se refirió a las acusaciones que realizó Kelly Montaño en su contra, quien aseguró haber sido víctima de maltrato psicológico.

Empecé con el tema de mi programa (“En Boga con Kelly Montaño”) y no sentí ese apoyo como el que yo siempre le brindé a él con sus proyectos”, expresó la mujer en un diálogo con el medio citado.

“De un momento a otro yo dije ‘bueno, no hay apoyo, esto ya no da para más’, y ahí vinieron las inseguridades por parte de él. Yo doy fe de que el maltrato psicológico existe, una cosa llevó a la otra y dije ‘ok, hasta aquí y chao’”, expresó la joven de 28 años.

Por su parte, Tatón aseguró que: “Si no fuera por mí no tendría radicación en Chile, si no fuera por mí su hermana no estaría pasando un brillante futuro en Australia y si no fuera por mí su hermano Lucho estaría muerto, dicho por él mismo: ‘Don Alberto, si no es por usted a mi me mataban en Colombia’ y así te pagan, mal ahí”, sentenció.