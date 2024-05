Kaminski aclara quiénes son sus acreedores y se refiere a acusación sobre seguridad de Carla Jara y su hijo

Una compleja y delicada situación ha trascendido sobre lo que Francisco Kaminski adeuda a su exmujer, Carla Jara. Tras la bullada entrevista que concedió en animador televisivo en “Podemos Hablar”, la periodista Cecilia Gutiérrez mantuvo comunicación con la exchica “Mekano”, revelando que el locutor radial le debe más de 50 millones de pesos, y que continuó solicitándole dinero incluso después del quiebre matrimonial, a lo cual Carla accedió por una razón de peso.

Si bien Gutiérrez se limitó a explicar que Carla, acerca de las recientes transferencias a Kaminski, no lo hace de “tonta” ni porque “se la engrupan”, sino por “seguridad”- en especial la de su hijo de 10 años-, su colega y compañero de panel Sergio Marabolí, amigo del hombre, fue más allá y aseguró que “Francisco está en el mercado informal. Las deudas son informales. Y es ahí donde Carla se preocupa y coopera por la seguridad de ella y la de su hijo”.

Frente a estas declaraciones de la prensa, el rostro de La Red alzó la voz, comunicándose con Adriana Barrientos en “Zona de Estrellas”, y negó que se haya involucrado con “prestamistas”.

“Jamás existieron prestamistas informales”

“Aclarar que aquí no hay ningún tema con prestamistas. Jamás existieron prestamistas informales”, señaló Kaminski, de acuerdo con los mensajes que envió a Barrientos.

Para transparentar su situación, la expareja de Carla Jara identificó quienes son actualmente sus acreedores. “Aquí los únicos que están cobrando algo son personas que invirtieron en la fábrica de cecinas que tenía Kaminski y que él, con la venta de las cosas, de los autos y todo, él le está pagando a esa gente”, hizo saber “La Leona”.

En comunicación con Hugo Valencia, “Kami” también aclaró su deuda con Carla. “Lo que dice Cecilia (Gutiérrez) no es falso, pero que los montos sí lo son. Me cuenta que, a la fecha, junto a Carla están haciendo un acuerdo formal para que todo quede claro entre los dos. Me agrega que para él son temas matrimoniales, por lo tanto, internos”, indicó el periodista.

Respecto del crédito por 80 millones de pesos que, de acuerdo por lo señalado por Jara, habría pedido a su nombre, el conductor televisivo dejó en claro que “sí, es verdad, pero eso fue por 63 millones de pesos y fue hace cinco años y quedan por pagar los últimos 14 meses, cuota que pago puntualmente”.