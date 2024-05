“La arrogancia en las personas no me gusta”: Camila Recabarren se lanza sin filtro contra Pangal Andrade

Desde los primeros capítulos de “¿Ganar o Servir?”, Camila Recabarren ha criticado duramente a Pangal Andrade, asegurando que no es la persona que dice ser.

“Lo encuentro patrón de fundo. Yo igual me lo he joteado, lo encuentro mino, pero no le compro la totalidad de su persona, se cree dueño de tierras. Dices que cuidas el medioambiente pero igual tienes los medios autos y contaminas, igual comes animales, no te encuentro coherente”, fueron las palabras de la exMiss Chile en una de las primeras actividades del encierro de Canal 13.

Ahora, que han pasado algunas semanas de este tenso momento, la modelo se refirió a su relación con el influencer en una conversación con La Cuarta.

“Con el Pangal, desde que comencé, sentí que venía muy arrogante, como que ‘soy el ganador, soy el mejor’. Y acá todos lo tratan como ‘ay, el más fuerte, el más bacán’”, comentó de entrada.

“Y no, para mí es uno más, si somos todos iguales, independiente de la edad, de la profesión, de lo que puedas tener o no, de lo que hayas construido. Porque al final todos tenemos diferentes historias de vida”, sostuvo.

El gran defecto de Pangal

Asimismo, Camila comentó que “me pasa que a mí la arrogancia en las personas no me gusta, aunque lo puedo encontrar muy guapo y joteármelo igual, pero hay cosas de él que me molestan, como cuando pelea, le dices algo y se enoja al tiro”, dijo al medio ya mencionado.

“Está acostumbrado a que todos le lleven el amén. Y a mí no me gusta esa gente, pero igual me cae bien, porque igual es simpático. Es algo entre el amor y el odio”, afirmó la exMiss.

Finalmente, Recabarren afirmó que no siente más que atracción física hacia su compañero de encierro. “Siempre he dicho que lo encuentro guapo”, cerró.