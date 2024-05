“Me hacía bullying por ser homosexual”: “Lelo” lanzó dura acusación contra Karol Lucero

Erick "Lelo" Castro, captura de programa "Not News" de Vía X

En una reveladora entrevista en el programa “Not News” de Vía X, Erick Castro, conocido como “Lelo” por su participación en el extinto programa “Yingo” (Chilevisión), arremetió contra su excompañero Karol Lucero, acusándolo de haberle hecho bullying debido a su orientación sexual.

El joven, quien fue el más reciente invitado al espacio conducido por Nicolás Larraín, no dudó en lanzar duras críticas contra Lucero luego de recordar unas polémicas declaraciones del comunicador en apoyo a Francisco Kaminski tras su separación de Carla Jara.

A pesar de haber respaldado los comentarios de Lucero en relación a Kaminski, Castro dejó en claro que su relación con él era tensa: “No soy amigo de Karol, a mí me hacía bullying en su tiempo”, afirmó apenas le preguntaron sobre Karol durante la entrevista. “Me da risa que un funado defienda a otro funado, más encima al Kaminski”, agregó.

“Una vez le pegué”

El exintegrante de “Yingo” detalló cómo Lucero se burlaba de su homosexualidad tanto en la radio como en el canal donde trabajaban: “Me hacía bullying en la radio sobre la homosexualidad, cosas así”, explicó. Además, Castro reveló que llegó al punto de confrontar a Lucero físicamente: “Una vez le pegué hasta con el micrófono. Era mi única forma para que me dejara de hacer bullying”, confesó.

Ante estas acusaciones, surge la pregunta de si este conflicto podría escalar a niveles legales o si se trata de un enfrentamiento que quedará en el ámbito mediático. La polémica está servida y las repercusiones de estas declaraciones están por verse.

Sin embargo, las declaraciones de “Lelo” se dan en el marco de un programa de televisión donde comentaron los dichos de Karol, quien defendió a Francisco Kaminski, el animador que reconoció haber sido infiel con su esposa Carla Jara, ex integrante del recordado programa juvenil Mekano.