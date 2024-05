“No me meto en lo que no me importa”: Karol Lucero explica su supuesta defensa a Francisco Kaminski tras infidelidad a Carla Jara

Karol Lucero alzó la voz y explicó sus palabras con respecto a la infidelidad de Francisco Kaminski a Carla Jara, esto tras diez años de relación.

Cabe recordar que este quiebre ha estado en la mayoría de los portales nacionales, y es que el animador engañó a la exchica “Mekano” con su compañera de trabajo, Camila Andrade, con quien ahora tendría una relación.

En este contexto, es donde Karol Lucero se refirió a la entrevista que realizó Kaminski en “Podemos Hablar” con respecto a esta polémica.

“Dime por qué Kaminski no podía equivocarse. ¿Es el hueón que inventó la infidelidad? (...) ¿A los hombres no los engañan?”.

“Yo creo que la infidelidad no está bien, hay que tratar de erradicarla, no hay que avalarla, por supuesto. Pero de ahí a que tengamos el derecho como ciudadanos de tratar de hundir a una persona, de hacerlo sentir mal”, agregó.

Las palabras de Karol

Tras llenarse de críticas en las redes sociales, Karol decidió aclarar sus palabras y aseguró que en ningún momento tuvo la intención de defender a Francisco, de hecho, dio a entender que su apoyo es a Carla Jara.

“Yo no defiendo a Francisco Kaminski, por dos cosas: primero porque no me meto en lo que no me importa. Segundo, porque opiné respecto a un tema que está en boca de todos”, comentó en su programa Like Media.

“Lo que critico es lo que hay detrás, de cómo la gente se siente con el derecho a juzgar y a condenar actos de cualquier otra persona. Se creen personas astutas en redes sociales, y caen una vez más en el falso titular”, explicó.

Asimismo, el exlocutor de radio afirmó que “yo no defendería a Kaminski ni le prestaría ropa, porque respeto mucho a Carla Jara, sé que lo debe estar pasando muy mal, entonces jamás lo defendería”.

Finalmente, el comunicador explicó que: “Si yo quiero prestarle apoyo a Carla Jara, voy a las redes a apoyarla, pero no voy a las redes sociales donde publiquen al hueón para hacerlo bolsa”.