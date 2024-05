“Agradezca, vejete que lo pescaron”: Adriana Barrientos se lanza en contra de “Tatón” tras palabras sobre su expareja, Kelly Montaño

Adriana Barrientos no sé guardó nada y en esta ocasión se lanzó en contra de Alberto “Tatón” Púrpura, quien hace unos días se refirió al término de su relación con la modelo Kelly Montaño.

Cabe recordar que la joven modelo y el empresario argentino estuvieron juntos por cinco años, sin embargo, el exhombre reality comentó que solamente fue “un escalón” para ella y que jamás había sentido el mismo amor que sintió por Camila Recabarren.

“Si te soy sincero yo nunca estuve enamorado de Kelly, la quise mucho pero desde que terminé con Camila Recabarren yo nunca más me volví a enamorar ni a tener pareja”, fueron algunas de las palabras de “Tatón” en el diálogo con FMDOS.

Asimismo, aseguró que “si no fuera por mí no tendría radicación en Chile, si no fuera por mí su hermana no estaría pasando un brillante futuro en Australia y si no fuera por mí su hermano Lucho estaría muerto, dicho por él mismo: ‘Don Alberto, si no es por usted a mi me mataban en Colombia’ y así te pagan, mal ahí”.

La opinión de Adriana

Estas palabras molestaron a “La Leona”, quien aprovechó sus minutos en pantalla para lanzar una fuerte crítica a Púrpura y además, cuestionó su gusto por las mujeres menores. ”.

“Caballero si hace el papel de Sugar, viejo ridículo, hágalo completo. Usted sabe que lo que usted se estaba comiendo no era gratis, con 69 años qué era lo que pretendía, caballero. Que la niña se quedara para cambiarle los pañales, mire que venirle a sacarle hasta el plato de comida que le dio a la cabrita”, sostuvo Barrientos en el programa “Zona de Estrellas”.

“Agradezca, vejete que lo pescaron. Porque esa niña era mucho para usted, y créame que ahora que está soltera, Dios quiera que, si se encuentra con un Sugar, no una basura como usted”, añadió.

Finalmente, Barrientos habló sobre el gusto de “Tatón” por las chicas de 20 años, afirmando que Montaño “tiene derecho a hacer pedazos a ese caballero porque el vejete se portó pésimo. No hay nada que me enoje más que un Sugar miserable”.