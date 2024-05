Francisco Kaminski niega estar congelado de Radio Corazón: “No estoy de ánimo para hacer reír a nadie”

Francisco Kaminski está viviendo uno de sus momentos más turbulentos. Desde que se anunció su separación de Carla Jara con el nombre de Camila Andrade en medio, todo para el animador ha ido cuesta arriba.

Si bien él niega que haya sido infiel con su excompañera de trabajo, Carla Jara dice todo lo contrario. Además la exchica Mekano ha revelado las deudas que tiene su ahora exmarido, y que lo tendría sumamente complicado.

De hecho, el portal Tevex publicó un video en donde se ven funcionarios de la PDI en el trabajo de Kaminski, para supuestamente notificarlo de causas económicas pendientes. Este lugar es Radio Corazón.

Me pedí unos días porque no estoy de ánimo para hacer reír a nadie” — Francisco Kaminski

Es así que en el programa ‘Que te lo dijo’, indagaron en los hechos y fue Paula Escobar que manifestó que la radio lo congeló. “Desde el círculo cercano a Francisco y Carla Jara, me dicen que la radio prefirió darle unos días a Kaminski”, precisó.

“No sabemos si va a volver o no. Lo cierto es que ahora, en este instante, me informan que Francisco efectivamente está congelado en Radio Corazón”, detalló Escobar.

Storie de Francisco Kaminski Captura Instagram

¿Qué dijo Kaminski?

Sin embargo, mientras en el programa de Zona Latina entregaban esta información, Kaminski se comunicó con él y precisó que no era cierto.

“Me pedí unos días porque no estoy de ánimo para hacer reír a nadie”, dijo.

Carla Jara precisó que su exmarido le debe unos 100 millones de pesos, por concepto de un préstamo de $80 millones que solicitó a nombre de ella junto a otros montos que la mediática figura le habría pasado al animador.

En conversación con ‘Zona de Estrellas’, Kaminski precisó respecto del crédito por 80 millones, que “sí, es verdad, pero eso fue por 63 millones de pesos y fue hace cinco años y quedan por pagar los últimos 14 meses, cuota que pago puntualmente”.