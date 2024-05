“Tengo cómo demostrarlo”: Sabrina Sosa desmintió a Claudio Valdivia sobre deuda de pensión de alimentos

Sabrina Sosa ha salido al paso de las declaraciones de Claudio Valdivia, quien negó tener una deuda pendiente de pensión de alimentos con su hijo en común. La expareja, que tuvo una relación durante varios años, ha sido protagonista de una polémica respecto a este tema, con versiones encontradas sobre el estado de los pagos.

Hace algunos meses, Sabrina denunció públicamente que el hermano de Jorge Valdivia tenía una deuda de pensión de alimentos. Sin embargo, Claudio Valdivia negó esto durante su participación en el reality “Ganar o Servir” de Canal 13, afirmando que los pagos estaban legalizados y que no tenía adeudos.

Ante estas declaraciones, Sabrina decidió abordar el tema en el programa “Sígueme” de TV+. En una conversación con una panelista del espacio farandulero, Cecilia Gutiérrez, la modelo afirmó que la deuda de pensión de alimentos de Claudio Valdivia sigue vigente y aseguró tener pruebas para respaldarlo.

Cuenta vacía

Según Sabrina, los pagos realizados por el exfutbolista se efectúan únicamente antes de viajar, para poder salir del país. Además, mencionó tener registros en la cartola del BancoEstado, la cuenta destinada para la pensión de alimentos, que corroborarían su versión.

La modelo también abordó la situación de la vivienda que comparte con su hijo, la cual adquirieron en conjunto. Afirmó que no aparece en la escritura debido a decisiones tomadas en el pasado, y que tuvo que recurrir a un juicio para obtener el derecho de residir en el lugar con su hijo.

“una vez más, lo que yo digo es verdad, no tengo necesidad de mentir, tengo la cartola del BancoEstado, que es la cuenta para la pensión de alimentos que respalda lo que digo, más que eso, no sé. Tengo cómo demostrarlo, eso y muchas otras deudas más también. El punto de la vivienda, que también se menciona, que es donde estoy viviendo hace 11 años, desde el 2013″, aseguró a la periodista, según consignó Página 7.

“Esta vivienda la compramos en conjunto y yo no salgo en la escritura por poco asesoramiento, por enamoramiento y confianza, avance de esa manera, por eso tuve que a través del juicio solicitar al tribunal vivir aquí con mi hijo, lo que me otorgaron hasta cierta edad, pero es otro de los temas a resolver”, sentenció.

En conclusión, Sabrina Sosa reafirmó su postura y señaló que tiene cómo demostrar las afirmaciones que ha hecho, incluyendo la deuda de pensión de alimentos y la situación de la vivienda que comparte con su hijo.

Los dichos de Claudio

Recordemos que parte de los dichos de Claudio Valdivia fueron: Yo vivo en un departamentito chico de una pieza, 40 metros cuadrados en el centro. La gente no sabe esa hue***, y la mayoría creen que yo vivo de mi hermano. No me alcanza para vivir en algo más grande con lo que pago de pensión”.

“Todo eso está legalizado. Yo no tengo cómo tener deuda, porque cuando tienes una deuda de pensión no puedes salir del país, no podría ir al estadio”, señaló el participante de “¿Ganar o servir?”, quien acusó a su expareja de llorar apenas se “prende la cámara”.