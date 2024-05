“No acepto a la gente que se da vuelta la chaqueta”: Patricia Maldonado lanzó feroces dardos contra Iván Moreira y Evelyn Matthei

En el reciente episodio de Podemos Hablar, Patricia Maldonado abordó la crisis de seguridad que se percibe actualmente en nuestro país. En ese sentido, tuvo duras palabras para dos representantes de la derecha política de nuestro país, Evelyn Matthei e Iván Moreira. “Los detesto”, aseguró la polémica rostro de TV.

La cantante, conocida por haber sido una abierta partidaria de la dictadura de Augusto Pinochet, fue consultada si se considera “una viuda” del fallecido ex militar y dictador chileno. “Hay muchos que usufructuaron”, declaró de entrada Patricia Maldonado. “Pusieron la lengua para que él (Pinochet) caminara. Y hoy en día dicen: ‘No, yo nunca fui Pinochetista’. Los desprecio”, señaló de manera contundente.

Enseguida, el animador del espacio le consultó por la opinión que le merecen aquellos que han cambiado sus perspectivas políticas. “Yo creo que los principios no son vendibles. Yo me voy a morir con mis principios”, respondió la opinóloga.

En esa misma línea, JC le preguntó cuál es la figura política que más le irrita en ese grupo de quiénes reniegan de su apoyo a Augusto Pinochet.

“Moreira”, declaró sin tapujos. “No te olvides que Moreira quería ir a dejarle las cartas a Londres. Quería hacer un monumento. Y hoy en día (dice) ‘yo no tengo nada que ver con Pinochet’. ¿En qué momento te pegaste en la cabeza?”, señaló.

“¿Y Evelyn Matthei es tu candidata?”, le preguntó el presentador del programa.

“No. Por ningún motivo. Porque no acepto a la gente que se da vuelta la chaqueta. No acepto esa hue… No va con mis principios”, contestó tajante la actriz.

Asimismo apuntó a otra figura de la derecha chilena. “Cuando yo escucho a (Andrés) Chadwick, ‘estuvo conmigo en Londres, estuvo conmigo peleando, peleando a que soltaran a don Augusto (Pinochet)’ y hoy día no, no me hue…, no me agarrí' pa’l tandeo”, sentenció.

Patricia Maldonado abordó el uso de armas: “Yo voy a defender a mi familia”

Continuando con el tema de la contingencia, la controversial figura de la TV abordó el tema de la seguridad en Chile, declarando que: “Estamos mal, estamos con un problema, estamos con un problema de seguridad. Y mientras el país esté inseguro, no nos deja pensar”.

Incluso, aseguró, en conversación con JC Rodríguez, que en su hogar contaba con un arma debidamente inscrita y que no dudaría en usarla si alguien entra indebidamente a su casa.

“¿Yo un arma? Por supuesto”, respondió ante la consulta sobre si contaba con un arma de defensa. “Y si tú crees que no la voy a disparar... la disparo”, sostuvo.

“Si alguien entra a mi parcela a atacarme yo le voy a disparar. Lo juro por mis hijos. Pero yo voy a defender a mi familia”, concluyó la opinóloga, conocida por sus polémicas declaraciones.