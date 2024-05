“¿No éramos nada?”: Alessia Traverso reacciona furia a feroz ninguneo de Raimundo Cerda en ‘¿Ganar o Servir?’

La infidelidad de Raimundo Cerda a Alessia Traverso durante Gran Hermano sigue siendo tema de controversia, y en el último episodio de “¿Ganar o Servir?” el joven decidió abordar este asunto.

Durante una dinámica del reality de Canal 13, se mostraron comentarios del público sobre los participantes, y cuando llegó el turno de Cerda, un usuario escribió: “El Rai quiere sus otros 5 minutos de fama como no le resultó antes por ser infiel”.

Ante esto, Cerda respondió que “no estaba en una relación con ella”, por lo que la palabra “infiel” no aplica. Sin embargo, luego se le pidió que explicara más en detalle lo sucedido, a lo que respondió que durante Gran Hermano conoció a Traverso y que no siempre fue claro con ella sobre el estado de su relación.

Además, admitió haber salido con otra chica en ese momento, lo que generó una situación incómoda y aseguró haber pedido disculpas a la persona correspondiente.

“Me imaginé algo así en algún minuto, tampoco estaba en una relación con ella, (así que) la palabra infiel no calza, no la entiendo”, lanzó el ingeniero agrónomo en una dinámica que realizaron en el reality show de Canal 13.

Alessia respondió sin filtro en redes sociales

La respuesta de Alessia Traverso no se hizo esperar. A través de un comentario en un video que explicaba lo sucedido en el programa, expresó su indignación: “¿No éramos nada? ¿Por eso me dijiste que me amabas y que no te dejara? ¿Por eso fuiste a pedirle disculpas personalmente a mi mamá?”.

Continuando con su reclamo, Alessia agregó que mantuvo silencio por respeto a la familia de Cerda, pero que ya era suficiente. La reacción de Traverso deja en evidencia el malestar causado por las acciones y palabras de Raimundo Cerda en el programa donde ahora está participando.