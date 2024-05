Senador Bianchi reveló que fue abducido por extraterrestres: “Me trajo unos papeles secretos de la NASA”

El senador Karim Bianchi sorprendió al asegurar que vivió un encuentro con seres extraterrestres y que involucraría supuestos documentos secretos de la NASA. El parlamentario relató una experiencia con personas “de otro planeta” en medio de un viaje que tuvo hasta Punta Arenas y que hasta el día de hoy no ha podido olvidar.

“Él me dijo que era una persona de otro planeta”

Según Bianchi, todo comenzó durante un viaje a Punta Arenas en 2012, cuando su vehículo fue inexplicablemente detenido y trasladado misteriosamente 200 km más adelante.

“Venía camino de Natales a Punta Arenas, se me acerca una luz que giraba en un platillo, se me apaga el vehículo, venía conversando por teléfono con alguien, se me apaga todo y luego aparezco 200 kilómetros más adelante, y con la persona que estaba hablando le dije ya llegué”, relató el político en el programa Not News de Vía X, conducido por Nicolás Larraín.

Por si fuera poco, según narró el parlamentario, tras este incidente afirmó haber tenido visiones con misteriosas aves como búhos y lechuzas, lo que lo llevó a buscar la ayuda de un “experto” en la materia.

“Tuve que averiguar con una persona experta, entonces tenía un significado de que uno veía por el giro del cogote y los ojos, una persona me regaló un búho”, relató.

Pero eso no fue todo, el legislador dio por sentado que después del inexplicable hecho tuvo un acercamiento con un ente extraterrestre. “Llegó un viejo pelado chico a mi oficina, me dijo usted tiene que difundir el mensaje. Y me trajo unos papeles que eran secretos de la NASA”, recordó.

“Él me dijo que era una persona de otro planeta y que yo, en vista que había sido abducido, me traía esos documentos. Documentos que todavía los tengo”, afirmó.