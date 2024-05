“Jamás he dicho que hay que correrle bala a un haitiano”: Pablo Herrera explicó sus dichos en contra de los inmigrantes

Pablo Herrera será uno de los invitados al nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde se referirá a sus dichos en contra de los inmigrantes en nuestro país.

Cabe recordar que hace solamente un par de semanas, el cantante nacional declaró: “Córranle balas a todos (quienes no respeten las reglas), la policía tiene que hacer uso de ese derecho. Ojalá que se los piteen a todos”, fueron parte de sus controversiales palabras sobre los delincuentes extranjeros.

En este contexto, es donde Julio César Rodríguez le preguntó cómo se sentiría si es que realmente esta acción ocurriera en nuestro país.

“Primero le diría que está mal informado, porque yo jamás he dicho que hay que correrle bala a un haitiano, lo dije en el calor de la conversación, que era un relajo con Álvaro Escobar”, justificó de entrada.

“Y eso es lo que está pasando hoy en día poh weon, finalmente se aprueba una ley que le van a dar unas facultades, porque de verdad estaba haciendo súper triste como los Carabineros enfrentaban cualquier caso y llegaban con sus pistolas 38, con seis balas contra una metralleta”, expuso.

Asimismo, aseguró que “se dio de alguna manera lo que estaba yo diciendo”, explicando que a él le daba pena ver como venden comida de forma ilegal en La Vega puesto que “es un lugar que voy desde niño, en el cual me encanta comer comida casera y que (ahora) te tienes que encerrarte para hacerlo, no está bien eso, porque hay leyes que son para todos, no solo para los extranjeros”.

La supuesta “cultura de mierda”

“Nosotros los chilenos la venimos cumpliendo hace mucho tiempo, nos costó mucho dejar de fumar en los espacios públicos, no botar los cigarros, la basura, para que venga gente con otra costumbre, ellos hacen su vida en las veredas, en Chile no se hace, no se parrillea en las veredas, hay lugares; se usa el jardín de la gente, por respeto”, expresó.

En esa línea, Pablo también aclaró que cuando dijo que era “una cultura de mierda” hizo alusión a “aquella costumbre que no tiene que ver con nosotros, yo he sido inmigrante en muchos países, he vivido en muchos lugares fuera de Chile y creo que cada vez que voy aporto, voy y me adapto a las leyes que ellos tienen, que principalmente hablan del respeto cuando se vive en comunidad, porque no andas en solitario. Tú no llegaste solo, tú llegaste con mucha gente”, argumentó el cantautor en el programa de CHV.