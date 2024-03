“No me arrepiento de nada”: Pablo Herrera mantiene su polémico llamado a “correr bala” a delincuentes extranjeros

El conocido músico chileno Pablo Herrera ha generado una gran controversia luego de expresar opiniones polémicas sobre la situación de los extranjeros en el país. Durante una entrevista en el programa Expreso PM de BioBioTV, Herrera lanzó fuertes palabras dirigidas hacia aquellos inmigrantes que cometen delitos en territorio nacional.

“Córranle balas a todos (quienes no respeten las reglas), la policía tiene que hacer uso de ese derecho. Ojalá que se los piteen a todos”, fueron sus controvertidas palabras.

Sin embargo, el cantante no detuvo sus declaraciones ahí, porque hoy abrió sus redes sociales, específicamente su perfil de Twitter, para reafirmar sus dichos, desafiando incluso a otros artistas para unirse a su causa. “No me arrepiento de nada de lo que dije, de hecho lo sostengo. Invito a los demás artistas a sacar la voz para recuperar nuestro país. No le teman a la cultura de cancelación. Somos chilenos y vamos a recuperar este país”, escribió.

Sin miedo respondió a todos

La situación escaló aún más cuando Herrera respondió a un comentario del abogado Andrés Sepúlveda, quien criticó las declaraciones del cantante al dejarle un posteo que rezaba lo siguiente: “No hay ninguna virtud en insistir con la estupidez”, le lanzó.

“Y cómo usted estuvo haciendo el papel de estúpido durante toda la temporada pasada de Sin Filtros, viva y deje vivir”, respondió Herrera con firmeza.

Posteo Andrés Sepúlveda a Pablo Herrera

El inicio de la polémica

En la entrevista original con BioBioTV, Herrera no escatimó en sus comentarios, destacando la situación en los alrededores del Mercado Central y la Vega. “Tienen hecho mierda todo los extranjeros, especialmente los haitianos”, afirmó el músico. Además, comparó la aplicación de la ley en Estados Unidos con la situación en Chile, sugiriendo una mayor dureza en el cumplimiento de las normativas.

Las palabras de Herrera han generado un intenso debate en las redes sociales y en la opinión pública, dividiendo opiniones entre quienes apoyan su postura y quienes la rechazan enérgicamente. La controversia continúa mientras el músico se prepara para participar en un programa de contingencia política donde, seguramente, sus declaraciones serán objeto de discusión.