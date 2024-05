“Le haría un bien al país”: Pablo Herrera reveló que tiene intenciones de ser ministro de un supuesto gobierno de Evelyn Matthei

Pablo Herrera será unos de los invitados en el próximo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde se sincerará sus intenciones de entrar al mundo de la política nacional.

Las declaraciones del cantante se dieron luego de que se refiriera a sus dichos sobre los inmigrantes en nuestro país, asegurando que “yo jamás he dicho que hay que correrle bala a un haitiano, lo dije en el calor de la conversación, que era un relajo con Álvaro Escobar”, explicó en el programa de CHV.

Minutos después, Julio César Rodríguez le consultó sobre si le gustaría “meterse” en la política. A lo que Herrera respondió: “No lo descarto, creo que es una instancia en donde uno puede pelear por todas las cosas que se concreten, sé que es peludo”.

“¿Serías ministro de Cultura?”, consultó el animador del espacio de conversación. “Yo encantado, sería feliz”, aseguró Herrera, dejando abierta la posibilidad de llegar a ser un funcionario público.

Su candidata

Sobre con quién le gustaría trabajar, el intérprete expresó que con Evelyn Matthei, la actual candidata al sillón presidencial.

“Me encanta ella, la encuentro súper eficiente y yo he estado con ella en diferente forma, y es muy simpática huevón, de verdad. Siento que es una persona muy honesta, que le haría un bien al país. Tal vez, ahí se puede hacer muchas cosas no solo con la música, tú tienes la facultad de hermosear una ciudad, como el Barrio Yungay, que es súper tranquilo ahora, que no matan a nadie, según Boric”.

“Él se puede pasear por la Plaza Brasil sin ningún problema, claro si vas con escoltas... Hace muy poco mataron gente, ahí están las casas de 100 años que se están cayendo a pedazos, que son una belleza, podrían llegar a un acuerdo con los dueños de arreglarlas, hacer hoteles”, sostuvo.