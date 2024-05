Emocionada Ana Gabriel recibió “Medalla de Santiago” ante la presencia de mil doscientos vecinos y vecinas

En una tarde cargada de emociones y música, la alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, Irací Hassler, otorgó la máxima distinción municipal, la “Medalla de Santiago”, a la reconocida artista Ana Gabriel, en una ceremonia que reunió a mil doscientas personas en el Teatro Municipal.

Ante la presencia de concejales y concejalas, la alcaldesa destacó el invaluable aporte cultural y social de Ana Gabriel a la comuna y a la capital del país.

En sus palabras, resaltó cómo la música de la cantautora ha llegado a los hogares y barrios de Santiago, convirtiendo este reconocimiento en un tributo compartido por toda la comunidad: “A través de la música, vecinas y vecinos han podido hacer propio este reconocimiento con la Medalla de Santiago”, expresó la jefa comunal.

Ana Gabriel, quien se encuentra en Chile como parte de su gira “Un deseo más” en celebración de sus 50 años en la música, recibió con gratitud este prestigioso galardón.

“Cómo no ser agradecida”

Durante la ceremonia, la cantante mexicana agradeció emocionada el reconocimiento, destacando la generosidad del pueblo chileno y su profundo cariño hacia su carrera artística: “Chile es el único país que ha reconocido mi carrera desde discos de diamante, de oro, de platino, hasta gaviotas, antorchas… Viña del Mar me dio un reconocimiento como persona ilustre. Cómo no ser agradecida con Chile con lo que me acaban de dar, la medalla de Santiago” , expresó Ana Gabriel.

La Medalla de Santiago, como se explicó durante la ceremonia, es un homenaje reservado para destacar el aporte de figuras nacionales e internacionales en el ámbito de las artes, las ciencias y el deporte . Nombres como Plácido Domingo, Verónica Villarroel, Valentín Trujillo e Iván Zamorano figuran entre los distinguidos con esta condecoración.

La gira de Ana Gabriel ha recorrido ya 14 ciudades en México y Uruguay desde su inicio en marzo. Mañana y el miércoles, la artista se presentará en el Movistar Arena, donde las entradas ya están agotadas. Posteriormente, tiene previsto llevar su música a Argentina y Colombia.

Irací Hassler y Ana Gabriel en el Teatro Municipal de Santiago

