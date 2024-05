“Es el tipo de chico que me gusta”: Daniela Colett se confiesa sobre Luis Mateucci en ¿Ganar o servir?

Acostados bajo las sábanas, Luis Mateucci y Daniela Colett se besaron en los labios, confirmando la información que se filtró tiempo atrás, cuando el argentino y Daniela Aránguiz pusieron fin a su romance, porque el tenía puesto los ojos en otra mujer.

Ahora, en conversación con el medio LUN, la brasileña confesó que le gusta Mateucci y se siente “muy cómoda con él”.

“Lo que más me llama la atención de Luis es que tenemos cosas en común y lo veo como un hombre maduro. Hablamos de nuestra vida afuera, hay mucha conexión y mucha complicidad. Me gustan las conversaciones que tenemos, Me cuesta mucho abrirme y con él me siento muy cómoda. Desde que llegué me sentí muy confortable y tuvimos esa complicidad”, reveló.

Daniela Colett piropea a Mateucci

Además, sinceró que no sólo le gusta por su personalidad, sino que también siente un fuerte atractivo hacia su cuerpo.

“Físicamente Luis es el tipo de chico que me gusta. Es guapo, tiene un físico muy bonito y me gustan sus tatuajes”.

Aunque, reitera que “más allá de lo físico me gusta lo que tiene dentro y yo veo que tiene un muy lindo corazón. Cuando uno está encerrado se siente un poquito solo y quiere una persona a su lado, alguien que te proteja y creo que él esta naciendo muy bien ese rol”.

Finalmente, respecto a la posibilidad de iniciar una relación, ya sea con él u otro compañero, reconoció que “entré abierta a encontrar el amor si es que así pasa. Hace mucho que me divorcié, cuatro años, y sólo he tenido una relación de seis meses. No estoy buscando, pero si encuentra el amor yo feliz”.