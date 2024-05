Adriana Barrientos acusa sin filtro que Daniela Aránguiz comparte los hombres con las amigas

Se ha convertido, por estos días, en un secreto a voces que Luis Mateucci estaría en un romance con Daniela Colett. El argentino y la brasilera mostraron desde el primer día del encierro en “¿Ganar o Servir?” que había una pasión contenida de modo recíproco. Y si bien la exesposa de Eduardo Vargas había manifestado que le incomodaría relacionarse con él, dado que conoce y algo a conversado con Daniela Aránguiz, pareciera que sus remordimientos fueron muy fugaces.

El nuevo affaire del reality de Canal 13 fue tema de análisis en el programa “Zona de Estrellas”, instancia en la que abordaron la supuesta amistad entre la “carecuica” y la “brazuca”. No obstante, más allá de lo que ambas habrían conversado, Adriana Barrientos fue taxativa en afirmar que Aránguiz no tiene amigas.

“Pero es que ellas no eran amigas. Daniela no tiene amigas, no sabe lo que es tenerlas, no tiene”, disparó de entrada “La Leona”. Aunque hace sólo unos meses Adriana y Daniela eran compañeras de panel, ahora no pierden oportunidad de atacarse la una a la otra.

“Ella no tiene problemas en compartir a los hombres”

“Que no se te note tanto tu mala onda con la Daniela”, sugirió Hugo Valencia. “Pero si ellas no son amigas, ¿En qué cumpleaños de Daniela Aránguiz la viste a ella?”, argumentó la modelo.

“Ella no tiene problemas en compartir a los hombres. Cuando ella entró la otra vez al reality se hizo muy amiga de la Chama, y ella había estado en los matorrales con Luis. Entonces si la otra se había chasconeado con Luis y la otra entra después y no tuvo ningún problema en que haya estado con su hombre…”, aseguró la opinóloga.

Como remate, Adriana Barrientos sentenció acerca de la exchica “Mekano”: “Ella tiene ese código, de compartirse los hombres con las amigas”.