Anita Alvarado tendrá una serie sobre su vida: confirmó que firmó con Netflix

“Hoy día firmé con Netflix”, con estas palabras, Anita Alvarado contó en el programa “No es lo mismo” de Tevex el nuevo proyecto en el que está trabajando, esta vez con la plataforma de streaming, la que hará una serie sobre su vida.

El programa se contactó durante la tarde de este lunes con la exGeisha chilena, quien envió unos mensajes de WhatsApp a uno de los panelistas, indicando que tiene “varios compromisos de trabajo”.

“Ahí cerrando algunas cosas, hoy día firmé con Netflix, así que en eso estamos, tengo hartos compromisos de trabajo”, escribió Anita Alvarado en el mensaje al programa.

En ese sentido, Anita Alvarado agregó que “es la serie de mi vida”, añadiendo además que “dos de mis hijas van a participar”, en el proyecto donde ellas interpretarán a su madre en distintas etapas de su vida.

La historia de Anita Alvarado

Anita Alvarado se hizo conocida en Chile luego de desempeñarse como prostituta en Japón, donde se casó con el ciudadano de ese país Yuji Chida, quien estuvo involucrado en un fraude millonario.

Tras volver a Chile, tanto Anita como algunos de sus hijos, ha estado en diversos momentos vinculada al mundo del espectáculo. Incluso, tuvo un programa televisado donde mostraba su vida junto a sus hijos.

Además, ha incursionado como actriz y cantante, escribió el libro “Me llamo Anita Alvarado”, donde relata su vida y cómo llegó a desempeñarse como trabajadora sexual en Japón.

“No me avergüenzo de lo que fui porque si cualquiera de mis hijos se enferma hoy tengo todo los medios para remediarlo. También tengo la oportunidad de darles a mis niños la mejor educación, y la tranquilidad de saber que no se van a morir de hambre. eso no quita que si una hija mía se mete en la prostitución no le vaya a sacar la cresta. Para eso su mamá se sacrificó e hizo lo que hizo; para que ellos tuvieran estudios, se casaran bien y fueran mejor que yo”, es parte de la reseña del libro y que probablemente será parte de lo que se verá en la serie de Netflix sobre su vida.