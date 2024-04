“Sea más recatada”: Anita Alvarado contesta a mujer que la critica por foto ligera de ropa

No cabe duda de que Anita Alvarado ha demostrado ser una mujer desprejuiciada y libre de ataduras pacatas, lejos de espítitus arremilgados. Pero, al parecer, no todas las chilenas valoran su actitud, como la usuaria de redes sociales que la criticó por una foto en que aparece con poca ropa.

“Despertando relajada”, escribió la mamá de Angie, vistiendo un peto deportivo y ropa interior, imagen en la que luce su cuerpo, en una publicación de su cuenta de Instagram.

Si bien muchos seguidores y seguidoras de la exGeisha destacaron su envidiable figura, el comentario de esta usuaria no pasó inadvertido para Anita, quien no dudó en responderle sin pelos en la lengua.

¿Cuál fue el comentario de la mujer? “Te ves regia, pero debes guardarte para tu pareja. Ya pasó ese tiempo de que usted fue así. Ahora está regia, estupenda, pero sea más recatada y te ves más bonita”, señaló.

“Es mi cuerpo y me amo”

“Así te hizo Dios para tu pareja, no para que te desprestigies como persona. Eso no se merece usted ni su familia. Aprenda a respetarse y respete su cuerpo. Usted ya no es una señora vulgar”, añadió la cibernauta.

“¿Para quién me debo guardar? Es mi cuerpo y me amo. ¿Usted cree que este cuerpo le pertenece a alguien que no sea yo?”, le objetó Alvarado.

Es necesario consignar que la respuesta fue celebrada por muchos usuarios, lo cual se refleja en los cientos de Me Gusta que marcaron como en la cifra no menor de comentarios de aprobación a sus palabras.

En todo caso, más allá de esa crítica, otro detalle que algunos cibernautas notaron fue el semblante serio de Anita en la fotografía.

Seguidores le advirtieron, con extrañeza, la cara con la que aparece en la imagen y la emprendedora explicó que, al momento de la captura, se encontraba discutiendo.