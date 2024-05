“Me sentí un poquito culpable”: Gonzalo Egas habla de su relación con Coca Mendoza y lo que opina de Oriana tras asumir su nuevo rol en “¿Ganar o Servir?”

Asegurando que “en mi nuevo rol me siento muy, muy cómodo” y que “lo estoy pasando muy bien”, Gonzalo Egas se refirió en conversación con Publimetro.cl a la nueva forma que tiene de participar en el reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, donde hace algunos días pasó de ser un concursante más a estar a cargo de los “Sirvientes”.

Claro, porque pese a que desde un inicio entró sabiendo que no concursaría como todos los demás, solo hace poco el resto de sus compañeros y la audiencia se enteró de esto, lo que produjo impacto, especialmente para Gabriel “Coca” Mendoza, uno de los participantes que se sentía muy cercano a Gonzalo Egas y que se vio muy afectado al momento de conocer su nuevo rol.

“Siento que los participantes me respetan, les gusta que yo entre cuando hacemos las actividades o les doy las indicaciones respecto de las cosas que tienen obligatoriamente que hacer. Por ejemplo, los sirvientes entienden que tienen que hacerla, lo toman de buena manera, aún cuando muchas veces no tienen ganas de hacerlo porque obviamente están cansados”, agregó Egas sobre su nuevo rol dentro de la casa de Lima, Perú.

En tanto, sobre la reacción que tuvo Coca Mendoza al saber que ya no sería parte de la competencia, Gonzalo Egas reconoció que para él tampoco fue fácil y que aunque no se vio en cámara, se le cayeron un par de lágrimas.

La tristeza de Coca Mendoza

“Cuando Gabriel rompió en llanto me sentí un poquito culpable para serte franco, porque yo mantuve mi rol de participante súper bien trabajado y encubierto hasta el último minuto y sentí que lo había como tradicionado entre comillas, entonces me sentí un poco mal dije ‘chuta estoy haciendo que una persona grande se sienta triste’. Debo aceptar que honestamente me dolió y también me dio pena”, indicó.

Gonzalo Egas y Coca Mendoza

A lo anterior añadió que “las imágenes no lo muestran, pero también los ojos se me pusieron llorosos porque estimo mucho a Gabriel, entonces chuta sentí que lo que estaba haciendo de provocar un momento de dolor, de tristeza no era bueno, pero era parte de lo que habíamos acordado desde un inicio y después cuando hablé con Gabriel ya con calma logró entenderlo y cuando entro e interactúo con él, me recibe con mucho cariño”.

“A Oriana la encuentro simpatiquísima”

En tanto, al ser consultado sobre Oriana Marzoli -sin duda una de las participantes que más conflictos provoca por su estilo frontal-, el ahora jefe de los sirvientes, solo tuvo palabras de buena onda para ella.

“A Oriana la encuentro simpatiquísima, yo mientras estuve con ellos como participante y ahora que estoy como jefe de los sirvientes, encuentro que es muy gentil, sé que a ratos ella tiene un carácter muy marcado y cuando discute deja su punto súper claro y puede parecer o a lo mejor lo es, un poco intensa con algunos compañeros, pero yo tengo una muy buena impresión de ella”, dijo Gonzalo Egas.

A esto agregó que Oriana siempre tiene la disposición para realizar actividades, algo que él valora mucho. “Participa, hace las cosas que corresponden, tengo una muy buena impresión de ella, cuando discute sé que es intensa, pero de verdad que siento que Oriana es muy gentil, aunque a la gente a lo mejor le cueste creerlo, encuentro que es una chica muy amable, muy educada, en su personaje a veces tiene un rol que se ve distinto, pero en el día a día cuando yo estaba adentro con ellos y con ella en particular, dedito para arriba todo el rato”, aseguró.