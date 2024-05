“Que le gustan...”: Sebastián Ramírez se burla de Luis Mateucci tras filtrarse beso con Daniela Collet

El exintegrante de Gran Hermano y veterano de los realities, Sebastián Ramírez, despotricó nuevamente contra Luis Mateucci, a quien tiene entre ceja y ceja luego que el argentino hablara de él en ¿Ganar o servir? y recordara sus polémicas televisivas y familiares.

Si hace unos días atrás le lanzó un rosario de insultos, tratándolo de poco hombre y aprovechador, ahora volvió con las burlas, tras filtrarse el beso que le dio el ex de Daniela Aránguiz a la brasileña Daniela Colett, exesposa del futbolista Eduardo Vargas.

“Oye la hizo Mateucci, la hizo de nuevo, que le gustan las minas de los exfutbolistas. La cagó...”, comentó en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Tras ello, dijo burlesco que “Edu te vas a tener que colocar con la pensión para el Luis Mateucci”, dando a entender que el argentino se aprovecharía de los recursos de sus parejas.

La furia de Ramírez contra Mateucci

Si bien, en esta ocasión fue más en tono de broma, la vez pasada el tono no fue de buenos amigos.

“Mira colita encubierto, zapatito blanco, y que siempre te agarras a las mujeres de futbolistas. No tienes dónde caer de muerto. Ojo, no eres simpático ni tampoco tienes ángel. Llamas a todos los integrantes antes de encerrarte para hacerte amigos y que te sigan el juego, llamaste a Rai también para invitarlo a un asado y a jugar pádel para tenerlo ahí”, le tiró al ex de Daniela Aránguiz.

Tras ello respondió a las acusaciones respecto a la pensión alimenticia de su hija, asegurando que está al día.

“Pago la pensión imbécil envidioso, te hice llorar en Doble Tentación, ya no querías más que te webiara y fuiste mi juguete más satánico y eres un cagón, tetón, racista!. Y te digo algo feo cara de pato y tufo hediondo? Me pagan cinco veces lo que te pagan a vo, no llegas ni siquiera con un carbón a la casa de tu mina, y te digo algo imbécil, gracias a ella estás ahí pajarón. La Daniela llamaba a producción de Gran Hermano para que te metieran y no quisieron”, desclasificó el veterano de los realities.

Finalmente, Tatán Ramírez lanzó una advertencia, dando indicios de que podría sumarse a ¿Ganar o Servir?. “Ya nos vamos a ver las caras cagón. Yo no necesito a nadie para resaltar, cuida tus palabras estás hablando con el mejor de Los realities en Chile. Siempre con tu envidia mari... Y sabes qué más weon jamás me pondría calugas ni labios mari... ctm. Y anda preguntando con miedo a la producción si voy a entrar, así es este huevón cabros por eso no soy amigo de nadie en estos formatos porque son todos falsos”, cerró.

¿Qué dijo Mateucci contra Ramírez?

Fue en conversación con Fran Maira y Oriana Marzoli que Mateucci puso al día a la española, respecto a las polémicas que protagonizó el polémico y conflictivo participante de Gran Hermano.

“Quedó funado por la mujer, que no le pasó nunca la bendición. Su ex y su hija son tiktokers entonces lo revientan en todos lados. La única publicidad que había subido con una casa de apuestas, lo bajaron”.