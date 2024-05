“Yo no creo que él esté tan enamorado de...”: Oriana Marzoli incentivó a Daniela Colett a que coquetear con Luis Mateucci

Durante el capítulo de estreno de “¿Ganar o Servir?”, Oriana Marzoli le preguntó a Daniela Colett sobre su relación con Luis Mateucci.

El momento se dio luego de que las mujeres llegaran de la competencia individual, en donde la brasileña obtuvo una gran ventaja entre sus compañeras y se convirtió en la ganadora, asegurándose una semana más dentro del encierro de Canal 13.

Tras llegar a la casa, Daniela fue interrogada por la española, quien junto a Fran Maira le preguntaron sobre quién le llamaba la atención de los participantes.

Ella respondió que al principio le había gustado Pangal, puesto que le llaman la atención los hombres con sus personalidad. “Me gustan los hombres Alfas”, declaró la brasileña.

“También Austin, pero no me gustan los chicos que están flirteando con muchas chicas”, comentó, haciendo alusión a su coqueteo con Gala Caldirola, Faloon Laraguibell y con exGran Hermano.

¿Qué pasa con Luis?

En ese momento, Oriana se lanzó con todo y aseguró: “A mí me gustas con Luis, es mi ex novio y me gustaría si está soltero ya mismo, que esté con una chica tan guapa como tú”.

Frente a esta confesión, Colett señaló “es mi amiga, sí, y yo tengo códigos”, aclaró, descartando inmediatamente algún vínculo con el argentino por su relación con Daniela Aránguiz.

Sin embargo, Oriana insistió en que no estaba tan enganchado de su actual pareja, según lo que ella conoce de Mateucci. “Yo no creo que él esté tan enamorado de ella… Es que yo veo algo ahí”.

Cabe recordar que el nuevo adelanto de los próximos capítulos de “¿Ganar o Servir?” se ve como la opinión de Colett cambia drásticamente, puesto que se le ve bastante romántica con Luis y comienzan una relación, la cual habría sido el motivo del quiebre con Daniela Aránguiz.