“32 centímetros...”: Eli de Caso recordó emblemático problema que resolvieron en “Aló Eli”

Invitada en el podcast de Kike Morandé, la exanimadora de televisión Eli de Caso, quien fue un ícono en los años 90 con sus programas de ayuda social, recordó emblemático problema que resolvieron en el programa “Aló Eli”, el cual alcanzó un gran éxito.

Según explicó, fue debido al estilo que le impuso, el cual ella define como “hablar en chileno”, refiriéndose a un tono cotidiano y despeinado, sin la formalidad que existía antiguamente en TV- el secreto que le gustó a la audiencia.

Dentro de ello, recordó el llamado que recibió el quinto día de emisión, cuando un televidente pidió consejos al sexólogo que participaba como panelista ese día, puesto que tenía “un pene de 32 centímetros”.

Si bien, al momento de escuchar el caso, Eli contó que intentaron controlar risa, para el especialista se trataba de un tema serio y decidió atenderlo personalmente, fuera del programa, y descubrió cuál era el problema.

“Él tenía un problema en el cerebro, un déficit cognitivo que hace que el pena crezca más de la cuenta, pero no sirve para nada. Es como un látigo y Roberto (el sexólogo) lo derivó a un neurólogo”, recordó.

Eli de Caso y su crisis financiera

Pero, no todo fue color de rosa. Puesto que la animadora quedó con una complicada situación económica tras salir de la televisión hace 20 años atrás. Según contó, durante los tiempos de bonanza no logró ahorrar ni rentabilizar sus millonarias ganancias.

“No tenía plata ahorrada, porque había mucha gente que dependía de mí. No alcanzaba a ahorrar y estaba enferma. Me quedé sin pega, sin plata, pero afortunadamente yo me había comprado una casa con algunos comerciales que había hecho. Con eso salí adelante, pero estuve como un año y medio que, al programa que me invitaban, iba, porque con esa plata me mantenía”, reveló la madre de Krishna y Yuyuniz Navas.

Por ello, recordó que cada vez que surgía una oportunidad laboral en televisión, ella la aceptaba para poder mantenerse algunos meses.

“Me acuerdo que fui a tres Vértigo, que me gané dos autos. Esos autos yo los vendí y con eso estuve un par de meses viviendo. Lo pasé mal, más encima enferma y sola”, lamentó.