“Casi me tragué la amígdala”: Eli de Caso reveló la particular forma en que se reencontró con su último esposo

Eliana de Caso, una de las figuras casi excluyentes de los programas de servicio de la década de los noventa en la tevé chilena, fue una de las tres invitadas de este sábado en “Socios de la parrilla”, donde reveló detalles desconocidos de su último matrimonio.

De Caso, que estuvo en el comedor del estelar de Canal 13 junto a otras destacadas figuras de los espacios de servicio, como Andrea Molina y Paulina Nin de Cardona, con quienes marcó una época para el formato, dio cuenta de su ajetreada vida sentimental, donde reveló haberse casado cinco veces y la forma en que llegó a su vida su quinto marido.

El último amor de Eli de Caso

“Yo quería encontrar al que me completara. Espero morir con él”, inició Eli, quien se aventuró a contar de su experiencia con el hombre con quien lleva 13 años de matrimonio, luego que Molina confesara vivir “en pecado desde hace 10 años” y que Paulina aclarara que por estos días “estoy sola pero no solitaria”.

“Yo había sido novia de él el año 85, me encantó, estuve con él un tiempo y me desaparecí. Después con el tiempo me di cuenta de que había metido las patas, que me había portado mal con él y tenía que pedirle perdón”, explicó la animadora, quien no halló mejor forma de intentar reencontrarse con él, que haciéndole un público llamado por televisión.

“Lo llamé por la señal satélite de TVN en 2001, y no me pescó, por años. El 2009 vino a Chile y me llamó, y casi me desmayé”, reconoció.

Al final, y luego de aquella osada maniobra televisiva, Eli recordó que sus deseos se hicieron realidad, ya que su actual marido dio el paso que ella esperaba, de ir a buscarla para intentar iniciar una relación que hasta el día de hoy perdura.

“Le di un beso tan grande que casi me tragué la amígdala. Nos enamoramos en exactamente cinco segundos”, finalizó.

