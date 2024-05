Azzartt Maveth se realizó cirugía estética que llevaba años deseando: “Sentí que este era el momento perfecto”

Debó pasar un prolongado tiempo y una mediática aparición en el reality “Tierra Brava”, de Canal 13, para que Azzartt Maveth pudiera concretar uno de sus mayores anhelos a sus cortos 29 años: el realizarse una cirugía de lipoescultura para, en sus palabras, volver a sentirse “una mujer” tras dedicarse en un ciento por ciento a ser madre.

Lo hizo en una clínica que analizó sesudamente, y con un capital de pago ahorrado en los últimos meses, que alcanzó a los tres millones 800 mil pesos. “Soy muy ordenada”, cuenta la Tía de la Micro, quien ingresó a pabellón para someterse a una lipoescultura 360, de la que asegura sentirse más que satisfecha.

El anhelo de Azzartt Maveth

“Soy muy ordenada. Dejé todo comprado en el supermercado y mis mascotas están con unas amigas. Nos hemos llevado súper bien con la Fran (tens que contrató para atenderla en el postoperatorio). Lo más gracioso es que ella veía mis videos en TikTok y ahora me cuida y me cocina. Se ha portado un siete”, reveló a lun.com.

A veces me sentí muy mamá y muy pocas veces mujer. Ahora me siento al ciento por ciento como madre y mujer — Azzartt Maveth

“Yo soy súper entregada a Dios en estos casos. Cuando me toca una operación me entrego, e ingresé al pabellón sin nervios. Desperté cuando me estaban poniendo la faja y dije: ‘Me duele. ¿Cómo quedó mi trasero?’. Todos se rieron. En este tipo de lipoescultura me sacaron grasita de la espalda, el abdomen y los brazos y la colocaron en mi trasero y las caderas. Estoy tuneada a full, jajajá. Sentí que este era el momento perfecto porque pude ahorrar, el Facu (su hijo) está grande y entiende lo que yo hice”, explicó.

Pese a la euforia, Maveth no pierde el foco respecto del esfuerzo que implica realizarse este tipo de cirugías estéticas. “Para mí esto es un logro porque no todos pueden operarse. Es una inversión en tu cuerpo y espero sentirme con más confianza”, dice.

Opens in new window Azzartt Maveth publicó en sus redes sociales detalles de su cirugía de lipoescultura. Fuente: Instagram @azzarttmavetha.

“Desde que tuve a mi hijo, siempre le di prioridad a él y es lo que corresponde. Pero a veces me sentí muy mamá y muy pocas veces mujer. Ahora me siento al ciento por ciento como madre y mujer”, agregó.

“Le dije a mi hijo que la mamá se iba a operar porque me quería sacar guatita. Después quiso saber si era peligroso y le dije que me tenía que ayudar vistiéndose solo. Él es un siete. Anoche me preguntó si estaba bien, regular o mal y cuándo me sacan la faja porque lo único que quiere es dormir abrazado a mí, jajajá. Lo que más le ha chocado es que no dormimos abrazados. Es muy tierno”, puntualizó.

“(Hay mujeres) que se operan y lo hacen todo muy rápido. Se arriesgan mucho. Creo que esperar y organizarse bien va a dar mejores frutos. También hay que investigar la clínica, el doctor y me fijé que estuvieran registrados en la Seremi. Fui muy busquilla”, finalizó.