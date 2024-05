Gala Caldirola defendió con uñas y dientes a Mauricio Isla y se enfrentó a los hombres de ¿Ganar o servir?

“A mi familia nadie le falta el respeto”. Con esas palabras Gala Caldirola defendió a su exmarido Mauricio Isla de los comentarios que los hombres del reality de Canal 13 ¿Ganar o servir? realizaron sobre él.

PUBLICIDAD

Todo partió cuando debatían respecto a los “códigos de camarín”, a los cuales habría faltado Mauricio Pinilla por entablar una relación sentimental con la exesposa de un compañero de profesión. Momento en que Gala aclaró que al separarse, Isla también tuvo un romance con una colega de ella, por lo tanto él también habría “faltado” al supuuesto código. Pero, para la española no fue ningún problema y tampoco fue noticia.

Recomendados:

Sin embargo, tras la aclaración, los hombres continuaron hablando de Isla, lo que molestó a Caldirola, quien les advirtió, medio en broma, medio en serio que dejaran de mencionarlo sino les “rompería” la cara.

“No pueden hablar de otro tema, tienen que hablar de la hue...Se acabó el tema, porfa, lo pido con respeto. A ti tampoco te gusta que hablen de tu pareja...Abres la boca una vez más y te rompo la cara. A mi familia nadie le falta el respeto. No quiero ninguna risita más. A muchos de los que lo critican les encantaría estar en sus zapatos, es una persona exitosa, inteligente. Que se laven la boca antes de hablar mal de él”, sentenció.

Previamente, Gala fue consultada por los animadores respecto a su romance con Pinilla y cómo es la relación que tiene actualmente con el padre de su hija.

“Después de tres años está claro que yo trato de rehacer mi vida, igual que él. Fue una relación de verdad, no fue tan importante, quizás, emocionalmente”, alcanzó a decir, mientras Pangal se ve explicándole a Austin, sobre el matrimonio de Gala con Mauricio Isla y la hija que tuvieron.

Tras ello, Gala le explicó al cantante peruano cómo fue para ella su matrimonio con el padre de su hija.

“Lo quiero mucho. Es que tuvimos una relación perfecta... Por algo me casé con él, pero me quedo con eso. Es muy complicado que vuelva a encontrar a alguien que me trate igual que él”, recordó.