Luis Mateucci explicó por qué no quiere que Daniela Aránguiz ingrese a Ganar o Servir: tiene que ver con Oriana Marzoli

En el reciente capítulo de Ganar o Servir, Luis Mateucci respondió si le gustaría o no que ingresara su expareja, Daniela Aránguiz al encierro. Ante la pregunta, el argentino confesó que no le gustaría, y explicó los motivos para su directa afirmación.

Según le reveló a sus compañeros Pangal y Gala, el posible ingreso de Aránguiz al reality podría causar serias polémicas entre su amistad con su expareja, Oriana Marzoli. Teniendo como antecedentes que ambas no tendrían una muy buena impresión la una de la otra.

Todo ocurrió cuando Luis Mateucci mantenía una conversación con Pangal Andrade y Gala Caldirola, en torno al interés romántico que tiene la española por el participante Austin Palao, con quien confesó haber tenido un affaire previo a su ingreso a Ganar o Servir.

En ese sentido, Pangal continuó la conversación interrogando a Mateucci sobre sus intenciones amorosas dentro del encierro. “¿Y tú? ¿No buscas aquí una princesa?”, le preguntó al trasandino.

“Qué va a buscar si tiene su pareja afuera”, señaló Caldirola, sin que el ex de Oriana Marzoli alcanzara a responder.

“Pero si lo patearon antes de entrar”, agregó Pangal Andrade, muy al tanto de la situación sentimental de Mateucci. “Le dieron el filo, no viste el último mensaje”, complementó entre risas el deportista.

“No me gustaría”

“No, a él le encantaría que entrase para estar apapachado”, sostuvo la española. “¿Te gustaría?”, quiso saber Andrade. “No”, respondió de entrada el argentino, añadiendo que: “Sabes qué me pasa. No me gustaría, osea, por mí sí, pero con Oriana, yo sé que Oriana pfff”.

“No sé como se lo tomaría. Entre las dos, yo no podría defender a Oriana ni a palos”, indicó. “Quedaría yo en el medio, y lamentablemente yo tengo que defender a la Dani, me entendés”, explicó el participante.

En ese instante, la expareja de Mauricio Isla le cuestionó: “Pero qué es más importante, tu pareja o…”, sin alcanzar a terminar la frase. En ese momento Pangal Andrade le corrigió: “Sí, pero no se dice “lamentablemente”, es obvio”.

“Bueno sí”, afirmó Luis finalmente. “Pero te incomodaría la situación”, añadió Caldirola.

