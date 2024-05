“¿Qué harías tú?”: Roberto Cox se lanzó contra Naya Fácil por transmitir en vivo en pleno asalto y JC Rodríguez la defendió

La noche del martes, la popular influencer chilena Naya Fácil sorprendió a sus seguidores al transmitir en vivo un asalto del que fue víctima junto a su pareja, Sergio. El dramático suceso se convirtió rápidamente en un tema de debate en el matinal de CHV “Contigo en la Mañana”, donde los periodistas Roberto Cox y Julio César Rodríguez tuvieron un acalorado intercambio de opiniones sobre la reacción de Naya.

Tras vivir el asalto y proceder a correr en dirección desconocida, Naya Fácil tomó su celular y comenzó a transmitir en vivo desde su cuenta de Instagram. En ese momento, visiblemente afectada, relató a sus seguidores: “Chiquillos, andaba con el Sergio en un auto y nos acaban de asaltar”.

Lo más desconcertante es que tanto la influencer como su pareja, se separaron al momento del asalto, por lo que la joven no sabía nada sobre él, lo que aumentó su desesperación en el momento.

“Seguí corriendo hasta entrar a un edificio pidiendo ayuda y no supe más del Sergio ni del Uber. Luego, él (Sergio) me llamó por teléfono y al juntarme con él me di cuenta que lo apuntaron con cuchillos, con pistola”, contó la joven.

“Me parece insólito”

Al abordar este incidente en “Contigo en la Mañana”, Roberto Cox tomó unos segundos en el programa para expresar su sorpresa: “¿Me permiten decir algo? Hay algo que me sorprende más allá del robo, que los vemos todos los días, pero que esté perdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito”. Estas palabras dieron inicio a una intensa discusión con sus colegas.

Monserrat Álvarez, presentadora del programa, defendió la postura de Naya al indicar que “Es que es una influencer”, lo que provocó una reacción inmediata de Cox: “Ya, pero acaban casi de secuestrar a tu pololo y tomas el celular para comenzar a transmitir”.

Julio César Rodríguez, también presente en la conversación, intervino preguntando: “¿Qué harías tú?”. “Llamar a Carabineros”, respondió Cox sin dudar, mientras Rodríguez defendió a Naya, señalando que “Ella es influencer, no criticaría a alguien que hace eso. Ella hace eso todo el tiempo”.

“Roberto, no seai’ malo, ella está desesperada”

La discusión se profundizó cuando Cox insistió: “Pero acá es una situación límite, casi secuestran a tu pareja”, a lo que Rodríguez replicó: “Me pongo en la mente de ella y la quiero defender. Ella debe pensar que es mucho más constructivo para ella dar a conocer el asalto y que Sergio está perdido que hacer el llamado a la policía”.

Cox reconoció que quizás esa era la forma de Naya de pedir ayuda, pero expresó su asombro por la necesidad de exposición: “Claro, es su forma de pedir ayuda, pero llama mucho la atención. Me sorprende esa necesidad constante de estar exponiendo... y entiendo que es la pega de ella, pero me sorprende que sea una situación tan límite”.

Rodríguez, por su parte, no estuvo de acuerdo: “Yo discrepo, porque no creo que lo haga por exposición, sino para que la ayuden”.

La tensión aumentó cuando Cox insistió en que en una situación de ese tipo lo más sensato era buscar ayuda de las autoridades: “Acá había un peligro latente, no había pasado la situación”. Rodríguez concluyó defendiendo la postura de Naya: “Ella apela a su comunidad, los ‘facilines’. Hace el vivo y comienza a denunciar todo”.

“Yo estaría desesperado, si se llevan a una polola los delincuentes, yo llamo a carabineros, salgo a buscarla, pero lo que menos se me ocurre es sacarlo (el teléfono)”, concluyó su opinión el DJ.

“Roberto, no seai’ malo, ella está desesperada. Es su manera de pedir ayuda y que ayuden a Sergio. Es su manera de mostrar su preocupación”, cerró JC.