¿Qué le pasa a Oriana? Mariela Sotomayor le hizo un sahumerio y la participante rompió en llanto

En el último avance de Ganar o Servir, Oriana Marzoli, una de las participantes más populares dentro del encierro, vivirá un emotivo momento junto a su compañera de encierro, Mariela Sotomayor.

Según dejó ver Canal 13, todo ocurrirá cuando la periodista de farándula le proponga una experiencia espiritual a la venezolana, su compañera de equipo. Se trata de nada menos que un “sahumerio”.

Este ritual es una conocida práctica que se ha empleado desde tiempos antiguos, para realizar limpiezas o rituales de protección que ahuyentan las malas energías. La palabra “sahumar” quiere decir “perfumar con humo aromático”. Suele realizarse con diversas hierbas y elementos vegetales como el romero, salvia, y el “palo santo”.

En el avance se puede ver como la periodista Mariela Sotomayor le propone un “sahumerio” a Oriana, quien aceptó. Sin embargo, lo sorprendente fue que la participante no pudo contener las lágrimas y se mostró muy afligida durante el ritual.

“Que Oriana limpie su energía”, se escucha rezar a Sotomayor mientras practica el particular ritual. En eso añadió: “Yo siento que algo te dijeron, habla”, sin embargo, Marzoli aseguró que no quería hablar, y decidió mantenerse en silencio.

Ante esta actitud su compañera de equipo le recomendó: “Tienes que botarlo, por último llora, no importa que no hables. Pero si quieres llorar, llora; porque si no vas a quedar con esa energía estancada”.

Fue en ese momento que Oriana no se aguantó y estalló en lágrimas, mostrándose evidentemente afectada, pero sin motivo aparente.

La pena de Oriana

Cabe destacar que durante estas semanas de encierro, Oriana se ha referido abiertamente a complejas experiencias que ha debido afrontar en el último tiempo, en específico, relacionadas a sus relaciones amorosas.

En una actividad pasada la influencer rompió en llanto al contar que se operó el busto por complacer a un “ex tóxico”. “Me arrepiento de lo más grande de haberlo hecho, cuando yo vine aquí ya tenía el pecho operado; pero me lo puse más grande para competir con las tías con las que me ponía los cuernos”, reveló la chica reality.