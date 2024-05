“Te estás dejando envenenar por otras personas”: Botota y Coca Mendoza protagonizaron un tenso cruce en “¿Ganar o Servir?”

Los conflictos son parte de cada día dentro de la casona de “¿Ganar o Servir?”, y esta vez Botota Fox y a Coca Mendoza protagonizaron un tenso momento dentro del encierro de Canal 13.

Así se vio en el adelanto del próximo episodio de la producción de la exseñal del angelito, en donde se ve al transformista encarando al exfutbolista por sus amistades y al mismo tiempo, asegurando que no lo quería como líder del equipo.

“Coca yo te voto porque quiero que Luis (Mateucci) sea mi capitán. Creo que estás un poquitito... no un poquitito, estás súper al debe”, señaló Botota en el “Cara a Cara”, dinámica en que los participantes deben votar por un compañero para que sea nominado y posteriormente pase a duelo de eliminación.

Por su parte, el exjugador de Colo Colo se defendió y le dio un consejo al transformista: “Solamente te voy a decir que no te dejes influenciar”.

“No me estoy dejando influenciar, Coca”, respondió Botota. “Yo lo dije desde un principio, yo fui la primera persona que dije, que tú fueras el líder, pero lamentablemente te estás dejando envenenar por otras personas”, recordó la participante.

Camila entró al conflicto

Mientras ambos chicos realities volvían a sus puestos, Camila Recabarren no dejó pasar la oportunidad y lanzó un dardo en contra de Botota: “Eres muy cínico, José Miguel... relájate hombre”, señaló.

Cabe recordar que no es la primera vez que la exMiss y Fox se enfrentan puesto que hace algunos días también discutieron puesto que esta última ha tomado una postura bastante neutra frente a las peleas con Sotomayor.

“Mientras no peleen y cierren el hocico y no se desquiten conmigo, todo bien. Si quieres que me agarre con la Mariela, estás equivocada, no me voy a agarrar con ella ni contigo”, respondió Botota al escuchar a la modelo cantar “nunca quedas mal con nadie” a todo pulmón.