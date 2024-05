“Estúpida, estás quedando como loca”: La feroz pelea de Botota Fox y Camila Recabarren en ¿Ganar o servir?

Un tenso momento protagonizaron en ¿Ganar o servir?, el transformista Botota Fox y la exMiss Chile Camila Recabarren.

Todo empezó cuando Recabarren increpó a Miguel Navarrete (su nombre real), por no involucrarse en las peleas entre ella y Mariela. Incluso, la provocó cantándole el hit de Los Prisioneros “Nunca quedas mal con nadie”.

Según le explicó Botota, no tiene ningún interés en involucrarse en peleas ajenas, mientras no se metan con ella, puesto que ahí sacaría su lado malévolo.

“Mientras no peleen y cierren el hocico y no se desquiten conmigo, todo bien. Si quieres que me agarre con la Mariela, estás equivocada, no me voy a agarrar con ella ni contigo”, respondió Botota al escuchar a la modelo.

Tras ello, Recabarren le preguntó si le tenía miedo, a lo que Botota le aseguró que también es de temer.

“No te tengo miedo y tú tampoco a mí. Mídete conmigo, tú sabes que cuando yo respondo soy súper hiriente”, le advirtió.

Mariela Sotomayor intentó calmar a Botota

Al retirarse Botota, justo Mariela se cruzó riéndose y puso más tensión a la situación. Entonces Camila salió y le cantó de nuevo “Nunca quedas mal con nadie” a Botota.

“Estúpida, estás quedando como loca”, le respondió el transformista.

“Usted no se contamine. A ella le gusta esto, ella piensa que esto es bueno”, le recomendó Mariela a Botota. “A mí cuando me buscan me encuentran. Gente enferma”, concluyó el ex “Tierra Brava”.

Mariela contra Recabarren

La periodista de farándula Mariela Sotomayor aseguró que Camila Recabarren y otros participantes del reality “¿Ganar o servir?”, de Canal 13, la han utilizado para “armar tongos” dentro del encierro.

“Llegamos acá y bastó que yo mirara a la cámara con disgusto por algo que estaba comentando (Recabarren) para que se me lanzara con toda su violencia y agresividad. La verdad es que ha sido súper triste ver cómo una persona quiere endosarme la responsabilidad por todo lo que ha dicho la farándula de ella en todos estos años”, explicó.

“Ella ofendió a mis compañeros de trabajo. Además de eso, se ha reído en mi cara, me vio en un momento mal, llorando y aún así siguió molestándome. He tenido que pagar el pato por haber llorado, cuando todo el mundo tiene derecho a llorar, a estar triste. Camila no es una buena persona”, insistió Sotomayor.