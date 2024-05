“No es buena persona”: Mariela Sotomayor asegura que mala onda con Camila Recabarren es porque “ha querido armar tongos conmigo”

La periodista de farándula Mariela Sotomayor aseguró este lunes que Camila Recabarren y otros participantes del reality “¿Ganar o servir?”, de Canal 13, la han utilizado para “armar tongos” dentro del encierro.

La comunicadora, una de las protagonistas de las mayores discusiones en el programa de telerrealidad, declaró sentirse afectada por la mala onda que la exMiss Chile ha tenido con ella, y asume que ese enfrentamiento se debe al deseo de algunos participantes del programa de usarla como foco de atención del reality.

La mala onda en “¿Ganar o servir?”

“Ha sido lo más heavy que he enfrentado en el último tiempo. Venía súper clara de lo que quería: conocer este mundo y de lo que menos tenía ganas era de pelear. Porque para pelear uno se queda afuera y pelea por cosas realmente trascendentales”, señaló Mariela en lun.com, aún contrariada por la pelea a los gritos que tuvo con Recabarren en los primeros episodios del estelar de Canal 13.

Bastó que yo mirara a la cámara con disgusto por algo que estaba comentando para que se me lanzara con toda su violencia y agresividad — Mariela Sotomayor

“Yo pensaba que si conversaba los conflictos no iba a haber pelea, por lo menos conmigo, pero me encontré con gente que ha querido armar tongos conmigo, que han querido aprovecharse un poco de mí para figurar en peleas y discusiones que no tienen ningún sentido”, agregó la periodista, quien avaló sus dichos porque “nosotros antes de entrar al reality teníamos buena onda, conversábamos y tuvimos buenas migas”.

Mariela Sotomayor. Fuente: Captura de pantalla del programa "¿Ganar o servir?", de Canal 13.

“Pero llegamos acá y bastó que yo mirara a la cámara con disgusto por algo que estaba comentando (Recabarren) para que se me lanzara con toda su violencia y agresividad. La verdad es que ha sido súper triste ver cómo una persona quiere endosarme la responsabilidad por todo lo que ha dicho la farándula de ella en todos estos años”, explicó.

“Ella ofendió a mis compañeros de trabajo. Además de eso, se ha reído en mi cara, me vio en un momento mal, llorando y aún así siguió molestándome. He tenido que pagar el pato por haber llorado, cuando todo el mundo tiene derecho a llorar, a estar triste. Camila no es una buena persona”, insistió Sotomayor.

Se ha reído en mi cara, me vio en un momento mal, llorando y aún así siguió molestándome — Mariela Sotomayor

“Cuando yo conozco de algún tema siempre trato de dar a conocer mi opinión y eso les pyede haber molestado desde un principio y quizás debí equilibrarme más. Ahora bien, me he dado cuenta que cuando no hay química con una persona igual vas a terminar en un conflicto”, finalizó.