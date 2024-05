Y se marchó...: Belén Soto compartió logro personal y famosas reaccionaron deseándole “todo el FUA”

La actriz, escritora e influencer Belén Soto compartió con sus seguidores de Instagram su nuevo proyecto personal, más allá de las fronteras. Esto, porque a meses de su separación matrimonial decidió radicarse en México, país donde hace tiempo viene poniéndole acento a sus nuevos proyectos artísticos, como el que realizará con el actor Matías Assler.

PUBLICIDAD

Fue a través de un video que grabó desde un amplio y desocupado departamento que la exintegrante de la teleserie “Papi Ricky” dio a conocer la noticia que la tiene de lo más contenta.

Recomendados:

“Y dicen que los cambios siempre son buenos y hoy comienza una nueva etapa en mi vida. Bienvenido sea mi primer hogar CDMX”, escribió junto al registro.

La publicación provocó la inmediata reacción de los cibernautas y también de sus amigos que le entregaron todo su apoyo. Una de ellas fue la animadora Millaray Viera quien aprovechó de pedir agenda para una visita.

“Ay, Felicidades! Mejor ciudad o mejor ciudad? Te puedo ir a ver?”, le consultó,

“Ya te extraño amiga te amo y sé que se viene la mejor etapa de tu vida bb”, agregó Karen Bejarano, mientras que Javiera Contador le dedicó “todo el FUA para la nueva etapa!!”.

Además, respecto a su querida mascota, Belén Soto le aclaró a una preocupada seguidora que pronto se la llevará a su nuevo hogar, cuando tenga todo listo para ser habitable y “darle la calidad de hogar que merece. Ahora está de lo más feliz con mi familia, mi otro perro y su padre que lo aman!”.

Razones del quiebre matrimonial

Días atrás también reveló entrevista con Agricultura TV, cuáles fueron los motivos que la llevaron a poner fin relación matrimonial, luego de siete años de romance y uno de casada con Branco Bacovich.

“Influyó, quizás porque Branko no deseaba tanto salir del país, y para mí, eso era lo que más me motivaba. No me gusta quedarme siempre en mi zona de confort”, explicó.

Si bien, reconoció que ambos se conocían perfectamente con sus respectivos estilos de vida, ella prefirió explorar nuevos rumbos.

“Quiero a Branko tal como es. A él le gusta su zona de confort y yo, al contrario, disfruto de la vida nómada, desafiándome y buscando la incomodidad. No sabíamos que esto representaba un riesgo, lo descubrimos en su momento, pero Branko y yo estamos bien”, sentenció.