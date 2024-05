Carolina Molina realiza dramática denuncia de grave situación de acoso por parte de “psicópata”

Miedo y temor por su vida manifiesta con desesperación la cantante Carolina Molina, frente a la grave situación de un acosador que la persigue y amedrenta, al cual asgura haber identificado.

PUBLICIDAD

La Rancherita ya había dado cuenta del preocupante caso la semana pasada, cuando reveló que un desconocido atacó en dos ocasiones su vehículo. El sujeto rompió vidrios y escribió amenzas en un papel que dejó junto al automóvil. Estos hechos sucedieron entre febrero y marzo, ante lo cual la exparticipante de “Rojo” presentó una denuncia. No obstante, señala, no ha avanzado la investigación.

Recomendados:

Este miércoles Carolina publicó un video en su cuenta de Instagram, en el cual narra llorando que, sobre el último ataque- que ocurrió en los estacionamientos del Mall Plaza de Huechuraba-, el centro comercial señala no poseer registros de cámaras de seguridad.

“Eso es mentira porque yo vi que había cámaras y registros. No sé por qué están encubriendo a este delincuente, este psicópata”, reclamó sobrepasada por la impotencia.

“¿Qué están esperando que pase?”

“Es un psicópata. Me lleva persiguiendo, amedrentando y obligando a vivir en el miedo durante mucho tiempo. Ya no sé qué hacer. Necesito ayuda, por favor. Que me ayude alguna entidad más grande, alguna fundación que proteja a la mujer porque esto no es un asunto de farándula”, denunció.

En medio de su desahogo, la cantante chilena levantó las alarmas con una inquietante advertencia: “¿Qué están esperando que pase? ¿Que este gallo me mate?”.

“Tengo miedo de que un día esta persona me provoque un daño mayor... que me tire al auto encima, me haga salir de la carretera, me provoque un accidente... Es capaz de mucho, yo lo sé”, aseveró.

Asimismo, indicó que en todos estos meses se ha visto en la olbigación de rehusar diferentes actividades, pues teme salir. Es más, por necesidad se ha cambiado de domicilio.

“Me he tenido que cambiar de casa tres veces porque esta persona me persigue y ha llegado a las casas donde he vivido”, afirmó

Carolina tiene la esperanza de lograr apoyo para reunir pruebas que detengan al acosador y, aunque sus seguidores le insisten, por ahora no ha querido revelar la identidad del sujeto.