Fran García-Huidobro entregó tajante opinión sobre animadores de Viña: No quiere a ningún hombre para el 2025

Invitada a Podemos Hablar, probablemente como una antesala del supuesto regreso del programa de farándula Primer Plano en CHV, la animadora Francisca García-Huidobro entregó su tajante opinión respecto a los animadores que deberían estar en el próximo Festival de Viña del Mar 2025, edición que estará a cargo de Mega y la productora Bizarro.

Fue cuando su exmarido y conductor de PH, Julio César Rodríguez le preguntó si le parecían los periodistas José Antonio Neme o Rodrigo Sepúlveda para animar el certamen viñamarino, cuando ella les cerró las puertas de par en par y se la jugó con una sola mujer sobre el escenario de la Quinta Vergara: Karen Doggenweiler.

“¿Quién para ti debe ser el animador del Festival y acompañarla. José Antonio Neme, Rodrigo Sepulveda, Rafa Araneda?”, le consultó JC.

Ahí, la expanelista de Gran Hermano dijo enfática que no quería a “ninguno. Karen Doggenweiler sola, Karen Doggenweiler se come a la Quinta Vergara sin la necesidad de tener ningún accesorio al lado, ninguno”, dijo fiel a su estilo sin pelos en la lengua.

Respecto a su tajante respuesta, explicó que “me cae regio Neme, me cae regio Sepúlveda, pero son gente de prensa, ¿al Rafa enserio lo vamos a importar de nuevo para que venga a animar Viña?”, cuestionó.

“Karen Doggenweiler sola ese es mi llamado a Mega, que rompan la tradición y pongan a una mujer animando sola, porque la Karen se la puede”, sentenció Fran García-Huidobro, en el capítulo que saldrá emitido el viernes.

Pancho Melo se refiere a posible candidatura

Álvaro Paci en radio Futuro, le preguntó al actor Francisco Melo si se ve animando el Festival de Viña del Mar 2025.

“Si me preguntas hoy día, me parece muy lejano (...) Lo comparo cuando empezó a aparecer este rumor, que es gracioso, y tiene directa relación con que formo parte del equipo del área dramática...Pero si sale, no digo que no como no digo que sí aún. Me parece muy raro, me parece extraño, lejano” concluyó.