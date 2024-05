La peor noche de Coca Mendoza en “¿Ganar o Servir?”: compañeros lo nominaron y no lo quieren de capitán

Coca Mendoza vivió una jornada difícil puesto que sus compañeros de “¿Ganar o Servir?” decidieron nominarlo y enviarlo a duelo de eliminación.

Todo ocurrió cuando durante el nuevo “Cara a Cara”, en donde el equipo de “Resistencia” dijo querer votar en bloque, pero BototaFox se negó y eligió a exfutbolista.

Una vez iniciada la ceremonia, Sergio Lagos y Karla Constant le preguntaron a Mendoza cómo se encuentra su equipo.

“El cuestionamiento hacia un capitán ha hecho que se pierda la unidad. Eso pasó factura y nos tiene votando no en bloque por una lucha de egos. Me siento absolutamente en riesgo hoy porque el otro equipo debería votar por el más fuerte para debilitar al equipo”, se quejó Coca.

En ese momento, entró Luis Mateucci a la escena y aseguró que el exjugador de Colo Colo no estaba siendo consecuente. “Nominamos a Raimundo que es uno de los más fuertes que tenemos, sólo porque es recién llegado. Estamos matando al más fuerte de acá. Yo voy a nominar pensando en mí, porque llegamos solos y nos vamos solos”, sostuvo el trasandino, agregando que ve debilitado a su equipo por su mala estrategia.

Camila Recabarren también se entrometió diciéndole a Mateucci que “yo no tendría un capitán que sólo piensa en él”. “Vos cuando Coca estaba compitiendo, dijiste que había que darle un descanso. Eso es inconsecuencia”, le contestó el ex de Daniela Aránguiz.

Un tenso cara a cara

Los votos de esta tensa dinámica se concentraron mayoritariamente en Coca, incluyendo casi todo el equipo “Soberanos”. Por su parte, “Resistencia” - su equipo-también votó mayoritariamente por Mendoza, incluyendo Mateucci, quien argumentó que “te veo debilitado, perdido y fue una muy mala estrategia votar a Rai”.

“Desde un principio has querido la capitanía y eso hace el quiebre del equipo. Pero no le tengo miedo a nadie. Sólo digo que, si dejo de ser capitán, ojalá no seas tú”, le respondió el ex Colo-Colo.

Raimundo Cerda también votó por Coca. “Tenemos un equipo totalmente derrotado y siento que hay que cambiar de capitán”, expresó el joven. “No estés tan seguro de tus capacidades porque te puedes sorprender”, contestó Mendoza.

Llegado su turno, Botota sostuvo que “me encantaría que Camila se largue porque creo que es la única que está dividiendo el equipo, pero no te voto para no darte pantalla”. Sin embargo, votó por Coca.

“Necesitas un descanso, estás un poco fuera de foco. Quiero que Luis sea mi capitán. Fui el primero en decir que fueras el líder pero lamentablemente te estás dejando envenenar por otras personas. Para demostrar que eres un verdadero líder, hazlo en el duelo como debería hacerlo la señorita Camila”, argumentó el transformista. “Eres muy cínico, José Miguel”, le comentó Camila a Botota tras su voto.

El último voto fue de Pangal, quien votó a Coca argumentando: “Yo creo que ya los tenemos totalmente destruidos, están separados completamente. Es ideal para nosotros que Mateucci sea el capitán porque ahí vamos directo a la final. Con esto se quedan sin equipo”.

Con esto, Gabriel Mendoza se convirtió en el cuarto nominado de la semana, uniéndose así a Botota, Mariela y Raimundo.