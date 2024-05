Luis Gnecco conisdera que el estallido social fue convirtiéndose en un movimiento delincuencial

El actor Luis Gnecco manifestó su opinión acerca del estallido social, señalando que se fue convirtiendo en una “movimiento delincuencial”, del cual no se obtuvo nada en limpio.

El intérprete participó, junto al productor de cine Daniel Vivanco, en el programa de La Red “Caja de Pandora”, al cual fue invitado para hablar de la futura película “La Fuente”, en la cual dará vida al dueño del hoy desaparecido local “Fuente Alemana”, ubicado en plena zona donde se inició el estallido social de 2019, retratando el movimiento social.

Acerca del fenómeno social vivido en Chile, Gnecco señaló que “nunca vi con buenos ojos este movimiento, desde el principio, y con el paso del tiempo no puedo tener otra lectura que no sea esta: que es un movimiento social que terminó en un movimiento delincuencial”.

“Comenzó como un estallido, que no sé para dónde iba, pero que obviamente fue coartado por la violencia… si alguien hoy en día quisiera defender algo... para mí me parece indefendible”, argumentó el artista.

Gnecco insistió en su crítica al Presidente Boric

“Lo que veo yo ahí, lo que sigo viendo, es que no sé qué se sacó en limpio de todo eso. Honestamente, no sé qué se sacó en limpio, tal vez, lo único es que las actuales autoridades, la actual administración de este país, salió de ahí… capitalizó políticamente”, consideró.

En este sentido, calificó al estallido como una válvula de escape social “que no sé hasta dónde fue concertada, no sé hasta dónde fue espontánea, no sé cuánto quedó de eso. Sólo hay personas que sacaron rédito de eso”.

En el programa, el protagonista de “El bosque de Karadima” nuevamente criticó la administración Boric. “No soy un tipo que apoye especialmente la gestión del Presidente Boric, para nada… más bien no le creo mucho, soy un tipo bastante crítico de su gestión”, sentenció.

“Honestamente, creo que ha hecho un pésimo gobierno, o sea, nada bueno puedes escuchar de mí al respecto a la evaluación que pudiera tener sobre este señor y sus jóvenes compañeros de coalición nos han sumido… en dos años de gestión nos han sumido en un desorden, en una ‘majamama’ de cosas”, aseveró.