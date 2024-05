“Me ha dolido que me digas que tengo enfermedades mentales”: Oriana Marzoli encaró a Blue Mary en “¿Ganar o Servir?”

Un tenso momento protagonizó Oriana Marzoli junto a Mari Almazábar, más conocida como Blue Mary, durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”.

Cabe recordar que en la última transmisión de reality de Canal 13 se llevó a cabo el “Cara a Cara”, en donde los participantes debían escoger al cuarto nominado de esta semana.

En esta ocasión, el elegido fue Coca Mendoza, con 7 votos en contra, quien a través de una votación casi unanime está en riesgo de abandonar la casona y tendrá que enfrentarse a Botota Fox, Raimundo Cerda y a Mariela Sotomayor en el próximo duelo de eliminación.

Aunque la española fue leal a su amistad y se negó a votar en contra del exfutbolista, por lo que decidió irse en contra de la exlocutura radial.

“Independientes de las estrategias, yo no puedo votar a una persona que me cae bien, sino me sentiría fatal conmigo misma. Sería incoherente y es algo que no me describe como persona. En este caso voy a votar por alguien con quien no tengo ningún tipo de relación”, argumentó de entrada tras ser llamada por Sergio Lagos y Karla Constant para emitir su voto.

“Me dolió que digas que tengo enfermedades mentales”

Acto seguido, Oriana encaró a Blue Mary tras haberle dicho que padecia de problemas mentales y se burló de estas palabras.

“Es evidente que somos personas muy diferentes. Me ha dolido que me digas que tengo enfermedades mentales, no sé en qué universidad te has graduado para darme ese tipo de diagnóstico y me parece egoísta porque habiendo sacado un título en psiquiatría no me ayudes”, le dijo, irónicamente.

Por su parte, la comunicadora no se quedó callada y respondió a la acusación que le hizo la español: “Creo que no tienes mucha comprensión y que acomodas las palabras a tu beneficio porque nunca te dije eso”, se defendió Blue Mary.

“Si lo hiciste (...) pero no sé si fue en Oxford, ahí me dijiste que te graduaste? ¿Estará tu título con el doctorado?”, contestó Oriana, en tono de broma.