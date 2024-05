¿Seguirá en ‘Ganar o servir’? Pangal dijo estar “pensando qué hacer” porque echa “mucho de menos” a Melina Noto

Aunque reconoce que su gen competitivo es lo que mantiene firme sus convicciones dentro del encierro de “¿Ganar o servir?”, Pangal Andrade aseguró este jueves que “estoy en la cuerda floja viendo y pensando qué hacer” en el reality de Canal 13 porque “echo mucho de menos” a Melina Noto.

Los problemas de convivencia del otrora ganador de “Año 0″ en la casona del actual programa de telerrealidad ha hecho mella en el chico reality, quien a sus 40 años, y tal como en su momento develó Gonzalo Egas -ya retirado del programa-, está conflictuado entre seguir participando en el espacio o retomar su relación con la figura de TNT Sports.

Las carencias de Pangal Andrade

“Echo mucho de menos a mi polola y mi libertad. Pero sin duda que estar lejos de la Meli ha sido lo más difícil de estar en este reality. Cuando uno pierde algo lo valora realmente. Lo más que había estado lejos de la Meli eran 10 días y ahora ya llevo un mes”, reconoce Pangal.

“Estoy en la cuerda floja viendo y pensando qué hácer, qué no hacer, hasta dónde soportar. Es el doble de difícil de lo que yo había pensado”, agregó en conversación con lun.com, donde evidenció sus ganas de salir del programa para estar con el amor de su vida.

Tenemos una relación consolidada y yo creo que vamos a formar familia. Para mí es la mujer con la que quiero estar — Pangal Andrade

“En este momento lo único que quiero es volver con la Meli, cada día se me hace más difícil. Cuando entro a algo siempre quiero ganar, pero aquí yo estoy con la misión de sobrevivir, porque no sé si voy a llegar”, indicó Andrade, quien más allá de la competencia y la ausencia de su novia, ha resentido el mal ambiente al interior del reality.

“Soportar a la gente es la prueba más difícil. Eso es diez mil veces más difícil que la competencia, compartir con gente que te saca de las casillas. Solo me queda contar hasta mil, cerrar los ojos y pensar en un lugar lindo”, explica Pangal, quien asegura que en ese “lugar lindo” la primera que debe estar es Melina.

“Echo de menos todo de la Meli, no hay nada que no extrañe de ella. Sólo pienso en el día en que nos volvamos a encontrar”, reconoce Pangal, quien asegura que esa conexión con la argentina lo ha llevado a mantenerse alejado de los romances o potenciales affaires que han surgido en el reality.

El recuerdo de Melina

“Obvio que me he portado bien, yo siempre respeto, es lo que hay que hacer. Llevamos cinco años con la Meli, es una relación consolidada y yo creo que vamos a formar familia. Para mí es la mujer con la que quiero estar y con la que me quiero quedar, así que desde el día uno que entré al reality tenía claro eso. Por eso mi foco es la competencia acá adentro y soportar la convivencia”, evidenció.

Tal vez para mí es más fácil porque estando afuera sigo con mi vida prácticamente normal, pero a él le cambió toda su realidad — Melina Noto

Enterada por el desahogo de Pangal, la figura de TNT Sports sólo tiene palabras de apoyo para su enamorado. “Me enternecen mucho sus palabras, él no es de expresar mucho sus sentimientos. Obviamente comparto su sentir”, contó Melina.

“Tal vez para mí es más fácil porque estando afuera sigo con mi vida prácticamente normal, pero a él le cambió toda su realidad”, prosigue la también modelo, quien aclara que “él entró a ganar y espero que lo logre, se lo merece”.

Precisamente ese objetivo es el mantiene a Pangal dentro del encierro, porque de no ser así, y como lo reconoció, ya estaría de regreso con su pareja.

“Todos me ven como el rival a vencer, todos me vienen a vencer a mí. Esa es la presión más grande que existe, y eso es bueno y malo. Bueno, porque significa que algo me queda y todavía este cuerpo da, y malo por la posibilidad de defraudar a todos los que me siguen, porque es una presión tremenda que me den por ganador antes de empezar”, finalizó.