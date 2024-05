“No le temo a él ni a nadie”: Pangal Andrade se refiere a pelea con Raimundo Cerda en “¿Ganar o Servir?” y añade que “no voy a pelear con un niño chico”

Una broma que pudo ser inocente, pasó a mayores y generó un nuevo conflicto en la casa del reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, enfrentando esta vez al deportista extremo Pangal Andrade y al ex Gran Hermano, Raimundo Cerda, quien no aguantó que Andrade hablara a sus espaldas.

Todo ocurrió cuando Pangal le lanzó una broma a Rai, asegurando que le quedaban un par de días al interior del encierro en Perú, puesto que al ser nominado, Claudio “Verdugo” Valdivia lo iba a eliminar. Esto molestó al exintegrante de Gran Hermano, quien lo encaró por molestarlo, sin conocerlo.

Así, palabras más y menos, el hecho tensionó el ambiente al interior de la casa ubicada en las afueras de Lima, y aunque después Pangal se acercó a Raimundo para calmar las cosas, el deportista quiso explicar lo ocurrido para aclarar que él no le teme “a nadie”.

Pangal aseguró que “Raimundo llegó en las nubes”

En ese contexto, Pangal explicó que “Raimundo llegó en las nubes, levantado, sobrado heavy. Cuando la gente llega, yo no los pesco mucho y me voy acercando de a poco. Le tiré una broma, que mi humor hay que conocerlo, y no le gustó y se enojó, tuvimos una discusión, me enojé harto, nos agarramos a palabrotas”, dijo sobre el conflicto que tuvieron.

Pangal agregó que tras conversar con Coca Mendoza “recordé lo que yo era cuando entré, que era como Rai, entré solo, con toda la energía, creyéndome la raja. Y ahí dije que ‘el verdadero campeón es el que sabe cuándo se equivoca’”.

En ese sentido, apuntó que buscó hablar con Raimundo para aclarar las cosas, añadiendo que no quiere pelear “con un niño de 25”.

“Hablé con él, me costó, pero no voy a andar peleando con un niño de 25, le expliqué que ese es mi humor y me disculpé si le molestó el chiste. No debí haberle tirado la talla, debí esperar a conocerlo más. Lo veo potente a Rai, es un buen niño, está en esa edad donde las hormonas están en las nubes, pero no le temo ni a él ni a nadie, todavía no veo a alguien que me alcance. Yo no voy a pelear con un niño chico, él es un niño de 16 en un cuerpo de 25″, puntualizó Pangal, apagando el fuego con bencina.

Con todo, el conflicto, ya divide a los televidentes y fanáticos del reality show en redes sociales, quienes se han dividido entre quienes apoyan a Raimundo y califican a Pangal de “patrón de fundo”; y quienes están con Andrade y califican a Rai de “cristalito”.

