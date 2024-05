“Seguro después la niega”: Cass Zamorano reaccionó al beso entre Gala Caldirola y Raimundo Cerda en “¿Ganar o Servir?”

Cass Zamorano se fue en contra de Raimundo Cerda tras darse a conocer las primeras imágenes de él besando a Gala Caldirola dentro del encierro de “¿Ganar o Servir?”.

Cabe recordar que la modelo está enemistada con el exparticipante de “Gran Hermano” tras negar que tuvieron un romance de una noche mientras mantenía una relación con Alessia Traverso.

“Disculpas a la Alessia por todo lo que puede estar pasando en este minuto, porque si quiero intentar algo con ella me importa su seguridad, su integridad, disculpas a ella y a su familia”, fueron las palabras de Cerda en aquellos días, intentando que la cantante perdonara la infidelidad y de pasada, negar sus acciones.

“Uno tiene que tener pantalones y hacerse responsable de lo que hace. Más del 90% de las cosas que dice Rai son mentiras, no fue algo de carrete, no fue así, yo ni siquiera lo conocía. No necesito colgarme de la fama de Rai porque yo famosa mucho antes que él”, respondió Zamorano en un llamado telefónico.

“Le encontré muy deslumbrado por la fama, le di un par de consejos, empezamos a conversar, hablamos cosas espirituales. Él me pidió pololeo dos veces, una vez en la noche y otra vez en el día”, recordó sobre esa noche.

Nuevo round

Ahora, Cass aprovechó que salieron a la luz los videos de Gala y Raimundo dándose un apasionado beso para irse en contra del participante del reality de Canal 13.

“Seguro Rai después la niega”, escribió en un comentario en la publicación subida por Tiomichi.cl a Instagram, haciendo alusión a su experiencia con Cerda.

Estas palabras generaron reacciones en la plataforma, en donde se lanzaron en su contra: “La Cass está funada por estafar a personas que le pagaban por llevar mascotas. Por eso anda llamando la atención… patética”; “Falta que comente la ex de cuando estaba en kinder ahora”; “Dejen que se coman quienes quieran. Es un reality no tienen otra hueá que hacer”, expresaron algunos usuarios.