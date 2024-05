Natalia López condujo sola hasta la urgencia para tener a su bebé antes de lo programado

La mañana de este jueves Priscilla Vargas confirmó la bonita noticia de que Natalia López, conductora de “Tele13 AM”, dio a luz el miércoles a su primera bebé, luego de 37 semanas de embarazo. Todo estaba programado, pero la guagua quiso anticiparse.

De acuerdo a lo que relató la periodista a LUN, el plan original era un parto de cesárea este jueves 16 de mayo. Tan programada estaba que pretendía ir a cenar el día antes con su pareja, el director de contenidos de Canal 13, Alexis Zamora.

Pero la pequeña Martina tenía otros planes, no quería esperar un día más.

“Incluso saqué a mi perro a pasear antes”

Originalmente en la clínica fijaron el parto cuando Natalia cumpliera 37 semanas de embarazo, medida para prevenir alguna eventualidad dado que presentaba “placenta previa”. No obstante, un día antes, ocurrió precisamente lo que el equipo médico no quería que sucediera: un sangrado que daba aviso de un eventual desprendimiento.

“Yo estaba sola y me vine sola a la urgencia (de Clínica Alemana) en auto. Incluso saqué a mi perro a pasear antes”, contó la profesional.

“Yo no le tomé el peso, porque fue algo muy puntual. Pensé: ‘no es nada, por eso me dijeron ven a la urgencia y te monitoreamos’. Pero cuando llegué me dijeron: ‘te vamos a sacar la guagua’”, prosiguió en su relato.

“Mi marido estaba en el canal, así que lo llamé y le dije: ‘vente ahora porque va a nacer. Estaba en una reunión y dijo: ‘tengo que irme corriendo’. Y ahí la gente del canal se enteró porque no alcanzamos a contarle a nadie”, explicó.

¿Y la comida romántica? “Se fue a las pailas”, señaló en broma López.

Cabe señalar que durante la mañana, en el matinal “Tu Día”, su conductora compartió un tierno y emotivo momento en Canal 13. “Quiero aprovechar de mandarle un abrazo a la Naty, tuvo guagüita”, indicó “Pri” ante la sorpresa y la alegría de sus compañeros que, de inmediato, enviaron los saludos correspondientes a Natalia López por el nacimiento de Martina.

En tanto, José Luis Repenning también aprovechó para enviar saludos a Natalia y su pareja, mientras que Priscilla Vargas aseguraba que el marido de la periodista “es un papá chocho”.