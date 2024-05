“Bienvenida a este mundo”: en “Tu Día” confirmaron el nacimiento de la hija de Natalia López

Un emotivo y tierno momento se vivió durante la mañana de este jueves 16 de mayo en Canal 13, cuando al terminar las noticias matinales y el comienzo del programa “Tu Día”, la conductora del espacio, Priscilla Vargas, confirmó el nacimiento de la hija de la periodista Natalia López, quien hace unas semanas se despidió en pantalla al salir de prenatal.

Así, Priscilla Vargas indicó que “quiero aprovechar de mandarle un abrazo a la Naty, tuvo guagüita”, dijo ante la sorpresa y la alegría de sus compañeros que de inmediato enviaron los saludos correspondientes a Natalia López por el nacimiento de Martina.

En tanto, José Luis Repenning también aprovechó para enviar saludos a Natalia y su pareja, mientras que Priscilla Vargas aseguraba que el marido de la periodista “es un papá chocho”.

“Bienvenida a este mundo, intentaremos dejarlo impecable para ti”, añadió Repe en medio de una conversación con Francesco Gazzella y Chantal Aguilar de T13 AM.

Con casi siete meses de embarazo, la periodista Natalia López fue parte del backstage del pasado Festival de Viña, donde estuvo junto a Simón Oliveros cada noche del certamen. En dicha instancia además recibió el cariño y los saludos de varios artistas que aprovecharon de tocar su guatita de embarazada, deseándole lo mejor en lo que venía con su bebé Martina.

En tanto, el pasado 28 de marzo la periodista salió con prenatal, reconociendo que si bien no extrañaría las levantadas temprano para conducir las noticias AM de Canal 13, sí echaría de menos a sus compañeros.

“Honestamente no voy a echar de menos poner el despertador a las 4 de la mañana, aunque seguramente mi guagua me va a despertar a esa hora para darle el papa, no sé. Pero sí, voy a echar de menos esto, porque también lo dije en pantalla, tengo el privilegio de poder trabajar en un lugar donde me gusta mucho venir, yo vengo feliz a trabajar, y creo que no todo el mundo puede decir eso. Y sí, pues se va a echar de menos porque es una rutina, al final es tu vida”, señaló en ese momento a Publimetro.cl previo a su salida temporal de pantalla.