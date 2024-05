“Son todas rotas y ordinarias”: Camila Recabarren arremete contra Fran Maira y Mariela Sotomayor

Los conflictos en el reality “¿Ganar o Servir?” no cesan, y uno de los más recientes involucra a dos participantes que no se soportan: Camila Recabarren y Fran Maira. Esta semana, la tensión entre ambas estalló durante una acalorada discusión en la que la emprendedora Maira llamó “ordinaria” a la ex Miss Chile.

Ante esta situación, Recabarren decidió alzar la voz y defenderse en una entrevista con La Cuarta, en la que no dejó títere con cabeza. “Las calladitas son las peores. Siento que ella está un poco confundida con su esencia, y creo que por lo mismo el mundo superficial te hace no conectar con ese ser que quizás puede ser muy bonito, pero le das tanta importancia a todo lo material, eso te aleja mucho”, declaró sin rodeos.

“No me cae bien”

Pero la modelo no se quedó ahí y aprovechó la oportunidad para criticar algunas de las actitudes de Maira dentro del encierro. “Ella no me cae bien. Es muy cuica y se hace la fina y en verdad son todas rotas y ordinarias las que estamos acá adentro, me dicen a mí no más, porque yo vengo de abajo y lo acepto, soy de población y me encanta y no tengo ningún problema con eso”, comentó Recabarren, en clara alusión a la ex participante de Gran Hermano.

Recabarren también reflexionó sobre cómo las acciones y palabras definen a las personas. “Al final los actos y las palabras son las que te definen. Porque ponte tú, todo el rato la Mariela saca en cara su título y pelea más flaite que yo, todo el rato dice garabatos y ni yo poh… (se ríe). Yo debiera ser la más garabatera, pero no, no me gusta decir garabatos, porque eso lo he ido aprendiendo en la vida, a veces digo marica, para no ser tan grosera”, concluyó.

El ambiente en “¿Ganar o Servir?” sigue siendo tenso, y las diferencias entre sus participantes parecen lejos de resolverse, manteniendo a la audiencia expectante sobre los próximos episodios y posibles enfrentamientos.