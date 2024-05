“Tuvimos una conexión súper fuerte”: Raimundo Cerda y Gala Caldirola hablan de su apasionado romance en ‘Ganar o Servir’

En apenas una semana desde su ingreso al reality “Ganar o Servir”, Raimundo Cerda, quien entró junto a Daniela Collet en la última camada de participantes, ha conquistado el corazón de Gala Caldirola. A pesar de que Gala inicialmente tenía sus ojos puestos en otro hombre dentro del reality, terminó rindiéndose a los coqueteos de Raimundo, el ex participante de “Gran Hermano”.

En el último episodio del programa emitido por Canal 13, se mostró un anticipado beso entre Gala y Raimundo, precedido por una extensa jornada de seducción. Pasaron horas conversando en una mesa, compartiendo historias de vida y confesiones personales.

Gala habló sobre el futbolista Mauricio Isla, el padre de su hija y restó importancia a su affaire con Mauricio Pinilla. Sin embargo, Rai y Gala expresaron su deseo de conocerse más a fondo mientras la chispa que había entre ambos se podía sentir en el aire.

“Hubo química”

Este flechazo en el reality sorprendió a ambos. Raimundo comentó a LUN que: “Tuvimos una conexión súper fuerte y eso es algo que se dio muy rápido. Ella es una linda persona y, aunque yo no venía con la idea de tener algo amoroso acá, esto surgió. No sé qué pasará, pero sin duda fue como un choque y hubo química.”

Gala también describió la conexión especial que sintió desde el principio: “Fue una conexión especial, desde el principio. Y frente a eso, nada que hacer, ja ja. Creo que me hace bien.” Cuando se le preguntó cómo describiría su relación con Raimundo, ella respondió: “Estamos dejando fluir lo que nos pasa. Aunque todos lo vean como un niño de 25 años, él es muy adulto para sus cosas y lo demuestra. Cuando estamos juntos, cuando estamos solos, es muy cariñoso, es muy de piel. Me hace vibrar.”

La modelo española añadió que la atracción entre ellos no es solo física: “Somos muy cariñosos los dos. Somos de mucha piel, pero además tenemos mucha paz. Encontramos espacios cuando estamos solos donde parece que salimos del reality. Lo hemos conversado y es como si lo que estuviera pasando entre nosotros estuviera pasando en Santiago. Eso te ayuda a salir un momento del caos y se agradece un montón. Él me lleva a otro lugar.”

Raimundo, por su parte, se siente como un quinceañero y explicó qué le atrajo de Gala: “Tiene una mirada especial. Cuando llegué, me miró y esa mirada me marcó. Eso me llamó mucho la atención de ella, y en un par de días ya estaban pasando cosas, fue súper loco. Además, es elegante y tranquila. Ella me trae tranquilidad y calma.”

La relación entre Raimundo Cerda y Gala Caldirola ha capturado la atención de los seguidores de “Ganar o Servir”, quienes estarán atentos para ver cómo evoluciona este nuevo romance en la pantalla.