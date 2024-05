Fernando Solabarrieta se atrevió con nuevo look “más juvenil” tras quiebre con Ivette Vergara: “Seguimos bajando años”

A pocas semanas de saberse el nuevo quiebre entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, el periodista deportivo demostró que estaría dando vuelta la página. Este viernes compartió en sus redes sociales el drástico look que se realizó.

Según dio a conocer en su cuenta de Instagram, desde hace años que tiene al mismo estilista a cargo de sus looks. Y en esta ocasión, fue él mismo quien le realizó un nuevo corte de cabello, que viene a resaltar el aspecto juvenil del comentarista deportivo.

Así lo dejó en evidencia Solabarrieta, al contar que su peluquero de siempre, y gran amigo, habría optado por un nuevo look.

“Corte de pelo con el gran Sammy. ¿Me vas a hacer lo mismo?”, señaló Solabarrieta en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, el estilista, dio a conocer que en esa ocasión optaría por algo diferente, más rebajado por los costados y más a la moda actual.

“Más juvenil, como has bajado de peso, estás más taquillero”, confesó Sammy.

En otro video publicado a continuación mostraron el resultado final de la nueva imagen que llevará el periodista por los próximos días, donde se le pudo ver luciendo un corte moderno, rebajado en los costados y en estilo degradé. “Está bueno el look, más peladito por los lados. Ahora, un bronceadito”, dijo el peluquero.

Por su parte, Solabarrieta comentó: “Y seguimos bajando años”.

Solabarrieta fue captado con una mujer tras quiebre con Ivette

Estos días, el periodista deportivo hizo noticia luego de que fuera captado junto a una mujer en un antro santiaguino. Según dieron a conocer en el programa “Que te lo digo”, Solabarrieta habría acudido al local Eleven Club de Vitacura junto al cantante Miguel Piñera.

Allí, fue captado con una “distinguida mujer”. En los registros se podía ver al periodista sosteniéndole las manos e incluso dándole un beso en la mejilla, lo que desató rumores de una posible nueva relación.

Sin embargo, fue la propia mujer en cuestión, quien salió al paso para aclarar el contexto de los registros. En conversación con LUN, la aludida sostuvo que las imágenes son del pasado 19 de abril, cuando coincidió con el comentarista en un club nocturno. Sin embargo, aseguró que la interacción se dio en un contexto muy diferente al que se piensa y que no pasó más allá de una conversación.

“Le dije que veía a su hijo en el reality y que le había contado a mis hijas que estaba compartiendo con su papá. También le dije que lo veía en la tele cuando era chica. Me empezó a cantar y lo comencé a grabar. Me abrazó y me dio un beso en la cara, y ese video también lo subí como story”, narró al mencionado medio.